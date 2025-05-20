В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.0 комментариев
Бастрыкин предложил развивать внутреннюю миграцию
Необходимо развивать внутреннюю миграцию в государстве, давать рабочие места жителям регионов с высоким уровнем безработицы, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Изменения следует внести в концепцию государственной миграционной политики, развивая внутреннюю миграцию, заявил Бастрыкин, передает ТАСС.
«У нас есть территории, где большая безработица. Например, Псковская, Вологодская области, Карелия. Почему оттуда не завозить граждан России?» – сказал он.
Нужно требовать, чтобы работодатели в первую очередь принимали на работу именно россиян, а уже потом мигрантов, также важно обеспечить достойные гарантии и зарплаты российским специалистам при приеме на работу.
Также глава СКР сообщал, что в российской миграционной среде зафиксирован рост радикализации.