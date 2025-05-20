Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Беловодах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Несколько подразделений Вооружённых сил Украины, включая 67-ю отдельную механизированную бригаду, понесли колоссальные потери в боях за Беловоды в Сумской области, передает ТАСС. Собеседник агентства сообщил: «Бои за Беловоды начались еще в апреле, тогда за оборону данного населенного пункта отвечала 67-я ОМБр. Бригада несла колоссальные потери. Деморализованные вэсэушники несколько раз самовольно оставляли позиции и скрывались в глубине Сумской области, где за ними уже охотились сотрудники ВСП».

На фоне больших потерь командир 67-й бригады Александр Поляев был отправлен в отставку, а новым руководителем назначили сына бывшего начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы. Бригаду пытались усилить подразделениями 21-й ОМБр, однако часть солдат отказалась выполнять приказы по выдвижению в район Беловод, после чего их отправили на другое опасное направление. Сводные роты 21-й бригады, состоявшие из мобилизованных, были уничтожены в течение нескольких дней.

После этого на помощь были переброшены элитные подразделения 78-го отдельного десантно-штурмового полка, однако рота этого полка пропала без вести. В результате 67-ю ОМБр доукомплектовали военнослужащими 41-й и 110-й механизированных бригад.

По информации источника, ВСУ несут потери и в соседней Яблоновке, откуда на усиление в Беловоды должны были быть переброшены пограничники Сумского отряда, но их уничтожила российская артиллерия и операторы БПЛА. В мае в районе Беловодов также пропала без вести рота элитной 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области ракетным ударом. Украина объявила эвакуацию для 202 населенных пунктов региона. Командиры ВСУ в Сумской области испытывают деморализацию.