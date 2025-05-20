В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.0 комментариев
СК возбудил дело после избиения школьницы в Свердловской области
Дело завели после избиения 12-летней девочки в городе Первоуральске в Свердловской области, сообщили в региональном следственном управлении СК.
В прессе сообщали, что пострадавшую окружила толпа других несовершеннолетних, после чего одна из нападавших накинулась на нее и нанесла телесные повреждения, передает ТАСС.
Дело возбудили по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц», указали в СК.
В региональной прокуратуре начали проверку.
Ранее в городе Находка группа подростков несколько месяцев нападала на случайных жителей с кастетами, чтобы снимать сцены избиений для публикации в соцсетях. СК возбудил уголовное дело.