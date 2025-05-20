Индия и Пакистан договорились отвести войска на позиции мирного времени до конца мая

Tекст: Мария Иванова

Власти Индии и Пакистана договорились к концу мая отвести войска на позиции мирного времени, которые они занимали до начала недавнего вооруженного конфликта, передает ТАСС со ссылкой на France Press.

«Войска к концу мая будут выведены на позиции, которые они занимали до конфликта», – заявил представитель Службы безопасности Пакистана.

Он отметил, что по первоначальному плану отвод войск должен был занять десять дней, но этот срок был превышен из-за некоторых незначительных проблем. Конкретные детали этих сложностей источники не уточнили.

Острый кризис между странами начался после теракта 22 апреля на территории Джамму и Кашмир, где погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-э-Тайба», которая запрещена в России решением Верховного суда от 2003 года.

В ответ Индия ночью 7 мая провела операцию «Синдур», нанеся удары по девяти целям, связанным с террористами, на территории Пакистана и контролируемом им Кашмире. Пакистан ответил своими ударами, однако уже 10 мая обе страны объявили о полном прекращении огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 мая Индия и Пакистан достигли соглашения о прекращении огня после взаимных ударов по военным объектам.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, коонфликт доказал возможности оружия России и Китая.

Пекин при этом оказал содействие Пакистану в реорганизации систем ПВО и спутникового наблюдения.