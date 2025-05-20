«Единая Россия» запустила платформу для поддержки российских производителей

Tекст: Александра Юдина

О запуске платформы «Сделано в России» сообщил координатор федерального партийного проекта и замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Морозов, указано в Telegram-канале фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Цифровая платформа охватит в этом году не менее 80 млн человек. Это позволит добиться ежегодно не менее 10 млрд просмотров различных роликов и другой разъяснительной информации об отечественных товарах», – отметил он.

По его словам, сервис уже показал свою эффективность: в тестовом режиме за прошлый год набрал почти один миллиард просмотров.

Координатор отметил, что проект станет подспорьем российским производителям и поможет объединить людей, которым важно развивать отечественную продукцию и продавать ее как в самой России, так и за рубежом.

Площадка организована при поддержке Фонда «Росконгресс» и бизнес-сообщества в рамках проекта «Выбирай свое». На платформе доступна информация об отечественных товарах и производителях.