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«Единая Россия» запустила платформу для поддержки российских производителей
Новая цифровая платформа «Сделано в России» поможет отечественным производителям продвигать свою продукцию, охватив этим летом не менее 80 млн человек по всей стране.
О запуске платформы «Сделано в России» сообщил координатор федерального партийного проекта и замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Морозов, указано в Telegram-канале фракции «Единая Россия» в Госдуме.
«Цифровая платформа охватит в этом году не менее 80 млн человек. Это позволит добиться ежегодно не менее 10 млрд просмотров различных роликов и другой разъяснительной информации об отечественных товарах», – отметил он.
По его словам, сервис уже показал свою эффективность: в тестовом режиме за прошлый год набрал почти один миллиард просмотров.
Координатор отметил, что проект станет подспорьем российским производителям и поможет объединить людей, которым важно развивать отечественную продукцию и продавать ее как в самой России, так и за рубежом.
Площадка организована при поддержке Фонда «Росконгресс» и бизнес-сообщества в рамках проекта «Выбирай свое». На платформе доступна информация об отечественных товарах и производителях.