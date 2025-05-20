Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.2 комментария
ФССП предложила создать международную организацию для обмена опытом
Российская служба судебных приставов (ФССП) инициировала обсуждение создания международной неправительственной организации для сотрудничества с зарубежными коллегами в сфере принудительного исполнения, заявил на полях ПМЮФ директор Службы Дмитрий Аристов.
По его словам, Федеральная служба судебных приставов России выступила с инициативой по созданию международной неправительственной организации, объединяющей органы принудительного исполнения разных стран, передает РИА «Новости». Аристов отметил, что такая структура позволит обмениваться опытом и лучшими практиками, а также готовить рекомендации в области принудительного исполнения.
Он подчеркнул, что инициатива обусловлена необходимостью формирования новых международных институтов на принципах недискриминации и уважения национальных интересов. Он отметил, что ФССП в 2024 году вышла из Международного союза судебных исполнителей, базирующегося в Париже.
Руководитель ФССП предложил рассмотреть создание подобного объединения в формате Совета руководителей органов принудительного исполнения. В эту структуру, по его словам, смогут войти представители государственных органов стран СНГ, а также любых других государств на условиях свободного членства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы начали проводить верификацию должников через единый регистр населения. ФССП приостановила взыскание на 169 млрд рублей с участников спецоперации на Украине. В 2024 году ФССП в Ростовской области взыскала рекордные 100 млн рублей с должников по алиментам.