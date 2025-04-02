Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».7 комментариев
ФССП приостановила взыскание на 169 млрд рублей с участников спецоперации
Федеральная служба судебных приставов поставила на паузу взыскание с участников специальной военной операции на общую сумму свыше 169 млрд рублей, сообщил директор ФССП и главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.
С начала 2022 года приостановлено почти 2 млн исполнительных производств в отношении участников СВО, сказал Аристов, передает ТАСС.
Кроме того, прекращено 29,9 тыс. исполнительных производств по кредитам на сумму более 5,2 млрд рублей в отношении военнослужащих, 3,7 тыс. исполнительных производств на сумму 354 млн рублей в отношении супругов военнослужащих.
В феврале ФССП вскрыла почти 60 тыс. нарушений среди коллекторских агентств и банков.