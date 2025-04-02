ФССП приостановила взыскание на 169 млрд рублей с участников спецоперации

Tекст: Алексей Дегтярев

С начала 2022 года приостановлено почти 2 млн исполнительных производств в отношении участников СВО, сказал Аристов, передает ТАСС.

Кроме того, прекращено 29,9 тыс. исполнительных производств по кредитам на сумму более 5,2 млрд рублей в отношении военнослужащих, 3,7 тыс. исполнительных производств на сумму 354 млн рублей в отношении супругов военнослужащих.

В феврале ФССП вскрыла почти 60 тыс. нарушений среди коллекторских агентств и банков.