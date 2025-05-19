Польша заблокировала транзит шин Boeing для России через Беларусь

Польские таможенники изъяли пять тонн самолетных шин для Boeing

Tекст: Евгения Караваева

Польские таможенники задержали груз с пятью тоннами шин для гражданских самолетов Boeing, сообщает Газета.ру. Товар следовал транзитом через Беларусь и Россию из Испании в Азербайджан, но при досмотре в Корощине выяснилось, что вместо автомобильных и автобусных шин перевозились изделия для авиационной техники.

В польской налоговой администрации уточнили, что такие товары подпадают под санкции Евросоюза, а по факту «таможенного мошенничества» возбуждено уголовное дело. Санкционный груз изъят.

По данным агентства Reuters, проверка груза выявила несоответствие заявленных и фактически перевозимых шин. В ведомстве отметили, что расследование проводится по линии нарушения таможенных правил и попытки обойти ограничения.

Ранее на фоне сообщений о потеплении отношений между Россией и США в феврале появились слухи о возможном возвращении Boeing на российский рынок, однако официальный представитель компании эти данные не подтверждал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России предложили компании Boeing продать ей самолеты за счет замороженных в западных странах российских активов.