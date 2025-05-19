Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.0 комментариев
Польша заблокировала транзит шин Boeing для России через Беларусь
Польские таможенники изъяли пять тонн самолетных шин для Boeing
Пять тонн гражданских авиационных шин, предназначенных для транзита через Беларусь и Россию, изъяли польские таможенники как санкционный товар.
Польские таможенники задержали груз с пятью тоннами шин для гражданских самолетов Boeing, сообщает Газета.ру. Товар следовал транзитом через Беларусь и Россию из Испании в Азербайджан, но при досмотре в Корощине выяснилось, что вместо автомобильных и автобусных шин перевозились изделия для авиационной техники.
В польской налоговой администрации уточнили, что такие товары подпадают под санкции Евросоюза, а по факту «таможенного мошенничества» возбуждено уголовное дело. Санкционный груз изъят.
По данным агентства Reuters, проверка груза выявила несоответствие заявленных и фактически перевозимых шин. В ведомстве отметили, что расследование проводится по линии нарушения таможенных правил и попытки обойти ограничения.
Ранее на фоне сообщений о потеплении отношений между Россией и США в феврале появились слухи о возможном возвращении Boeing на российский рынок, однако официальный представитель компании эти данные не подтверждал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России предложили компании Boeing продать ей самолеты за счет замороженных в западных странах российских активов.