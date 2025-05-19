Депутат Савченко заявил о влиянии роста экономики на повышение суверенного кредитного рейтинга России

Tекст: Вера Басилая

По словам Савченко, Россия впервые после начала спецоперации на Украине получила суверенный кредитный рейтинг за границей, что стало важным событием для страны, передает Газета.Ru.

Он объяснил, что на это решение повлияли рост экономики, защищенность финансовой системы и успехи в импортозамещении. Депутат считает, что Россия смогла преодолеть технологическую и техническую зависимость от западных стран, что заслуженно отразилось на рейтинге. При этом депутат призвал не расслабляться и отметил, что впереди стоит большая и сложная работа.

Савченко добавил, что России важно ориентироваться на собственные рейтинговые агентства, созданные Центробанком и Минфином. По его словам, за последние 15-20 лет западные агентства манипулировали экономическими данными, что играло на руку крупным инвесторам и спекулянтам.

Ранее китайское агентство China Chengxin International Credit Rating CCXI повысило кредитный рейтинг России до BBB+g со стабильным прогнозом.

Россия ранее отменила зависимость от рейтингов международных агентств Fitch, S&P и Moody's при выдаче госкредитов.