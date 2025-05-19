Восточная Европа получает собственное лицо. Оно может быть достаточно безобразным. Однако для России главное – насколько Польша и Румыния будут контролироваться нашими основными противниками в Британии, Германии и Франции. Пока результаты противостояния выглядят неопределенными.0 комментариев
В Госдуме рассказали о причинах повышения суверенного кредитного рейтинга России
Депутат Савченко заявил о влиянии роста экономики на повышение суверенного кредитного рейтинга России
Впервые с начала спецоперации на Украине российская экономика получила рейтинг BBB+g благодаря росту, финансовой устойчивости и снижению зависимости от западных технологий, заявил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.
По словам Савченко, Россия впервые после начала спецоперации на Украине получила суверенный кредитный рейтинг за границей, что стало важным событием для страны, передает Газета.Ru.
Он объяснил, что на это решение повлияли рост экономики, защищенность финансовой системы и успехи в импортозамещении. Депутат считает, что Россия смогла преодолеть технологическую и техническую зависимость от западных стран, что заслуженно отразилось на рейтинге. При этом депутат призвал не расслабляться и отметил, что впереди стоит большая и сложная работа.
Савченко добавил, что России важно ориентироваться на собственные рейтинговые агентства, созданные Центробанком и Минфином. По его словам, за последние 15-20 лет западные агентства манипулировали экономическими данными, что играло на руку крупным инвесторам и спекулянтам.
Ранее китайское агентство China Chengxin International Credit Rating CCXI повысило кредитный рейтинг России до BBB+g со стабильным прогнозом.
Россия ранее отменила зависимость от рейтингов международных агентств Fitch, S&P и Moody's при выдаче госкредитов.