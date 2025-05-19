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Китайское агентство повысило суверенный рейтинг России после начала СВО
Китайское агентство China Chengxin International Credit Rating CCXI пересмотрело кредитный рейтинг России, повысив его до BBB+g со стабильным прогнозом, что стало первым подобным шагом иностранных рейтинговых организаций с 2022 года.
Рейтинг России был повышен китайским агентством CCXI до уровня BBB+g со стабильным прогнозом, пишут «Ведомости».
Это первый суверенный рейтинг, выданный иностранным агентством после начала специальной военной операции на Украине. В CCXI пояснили, что новая оценка отражает среднюю экономическую и финансовую устойчивость страны, а также средний уровень риска дефолта.
В агентстве отметили, что российская экономика адаптируется к санкциям и остается устойчивой к внешним шокам, а также подчеркнули осмотрительную финансовую и денежно-кредитную политику властей России, достаточность международных резервов и фонда национального благосостояния.
Ключевыми причинами позитивной оценки названы диверсификация экономики за счет развития военно-промышленного комплекса и снижение энергетической зависимости, что, по мнению экспертов, может открыть путь к восстановлению гражданских отраслей. Однако в агентстве выразили опасения по поводу риска дисбаланса спроса и предложения, дефицита рабочей силы и роста инфляционного давления из-за высоких государственных расходов.
Ранее Россия смягчила условия предоставления государственных кредитов другим странам.
До этого Россия отменила зависимость от рейтингов международных агентств Fitch, S&P и Moody's при выдаче госкредитов.