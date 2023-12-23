Россия отменила зависимость выдачи госкредитов от рейтингов Fitch и Moody's

Россия смягчила условия выдачи госкредитов другим странам и отменила зависимость от рейтингов Fitch, S&P и Moody's

Tекст: Антон Антонов

Прежде для получения российского кредита страна должна была находиться выше шестой группы кредитного риска по версии Организации экономического сотрудничества и развития. Кредиты были недоступны странам с рейтингом долгосрочной кредитоспособности ниже «В-» (Fitch, Standard & Poor's) или «В3» (Moody's).

Россия не выдавала кредиты государствам, где средняя за три месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов в долларах США на срок 10 лет была выше 800 базисных пунктов (по данным Bloomberg), передает ТАСС.

Эти пункты правил признаны утратившими силу. Россия при выдаче госкредитов не станет опираться на рекомендации международных финансовых институтов.

Также стали мягче требования к валюте погашения кредитов – выплаты допускаются в любых согласованных единицах, которые могут «обеспечить возвратность и платность». Прежде выплаты должны были осуществляться «в свободно конвертируемой валюте, включая российский рубль».

Напомним, в 2022 году МИД России сообщал, что Москва захотела снять зависимость от западных рейтинговых агентств, которые «крайне предвзяты в своих оценках» и «выполняют политический заказ».