Экоактивисты ворвались в избирательный штаб мэра Варшавы

Экоактивисты Ostatnie pokolenie заняли штаб Рафала Тшасковского

Tекст: Евгения Караваева

Экоактивисты движения Ostatnie pokolenie («Последнее поколение») захватили избирательный штаб мэра Варшавы Рафала Тшасковского, сообщает ТАСС. По информации onet.pl, внутрь штаба прорвались несколько человек, в то время как еще несколько десятков активистов остались снаружи здания.

Активисты требуют организации встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском, а также выделения дополнительных средств на развитие общественного транспорта вместо строительства новых автострад.

Захват штаба проходит мирно, полиция никого из экоактивистов не задерживала, сообщений о материальном ущербе не поступало. «Последнее поколение» уже две недели блокирует движение автотранспорта по главным мостам Варшавы, что вызывает значительные пробки в городе. По данным польской избирательной комиссии, Рафал Тшасковский набрал 31,36% голосов в первом туре президентских выборов, а второй тур пройдет первого июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ни один из кандидатов на пост президента Польши не получил более половины голосов по итогам первого тура голосования. Второй тур выборов назначен на 1 июня, в нем встретятся Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий.