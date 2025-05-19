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Додон заявил о вмешательстве в выборы в Румынии
О вмешательстве в избирательный процесс на выборах в Румынии заявил руководитель Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент Игорь Додон.
По его словам, результаты голосования оказались под воздействием глобалистов и внешних сил, передает ТАСС.
«Налицо прямое вмешательство других стран в процесс выборов. Для глобалистов и соросистов все методы давления, манипулирования и пропаганды дозволены», – сказал Додон.
Он отметил, что победу в румынских выборах одержал прозападный кандидат. Других подробностей политики не привел, сделав акцент на принципиальном характере иностранного влияния.
Ранее в Румынии подсчитали 100% голосов избирателей на выборах президента. Лидер оппозиционной партии AUR Джордже Симион признал победу мэра Бухареста Никушора Дана. Выборы в стране прошли на фоне политического кризиса из-за отмены результатов первого тура после победы независимого кандидата Кэлина Джорджеску.