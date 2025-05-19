На Солнце произошла вспышка класса М

На Солнце зафиксировали вспышку M32

Tекст: Мария Иванова

Сильная вспышка на Солнце класса М3.2 была зафиксирована в рентгеновском диапазоне в 11.21 мск и длилась 13 минут, сообщили в Институте прикладной геофизики.

Как уточнили эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка не представляет угрозы для планеты,сообщает ТАСС.

По их словам, «по воздействию на Землю прогноз отрицательный – как и прошлый раз, активность разгорается на самом краю Солнца, откуда добраться до Земли способен лишь супер-выброс». Также отмечено, что вероятность того, что активная область доживет до того момента, когда сможет воздействовать на Землю, минимальна.

Вспышки на Солнце классифицируют по мощности рентгеновского излучения, где класс М означает значительную силу, но не максимальную. Наиболее мощными считаются события класса X. Вспышки способны сопровождаться выбросами плазмы, которые при попадании в атмосферу Земли вызывают магнитные бури.

Ранее в понедельник сообщалось, что скорость солнечного ветра и температура на Солнце снизились, что свидетельствует о возвращении звезды к более спокойному состоянию.

В ночь на субботу на Земле стартовала магнитная буря класса G2.

На Солнце 14 мая зафиксировали мощную рентгеновскую вспышку класса X2.5, способную вызвать геомагнитные возмущения на Земле.