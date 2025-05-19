Ученые пообещали стабилизацию ситуации на Солнце ко вторнику

Tекст: Мария Иванова

Ситуация на Солнце стабилизируется уже к 20 мая, прогнозируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, передает ТАСС.

По их данным, параметры солнечного ветра снижаются быстрее ожидаемого: за сутки его скорость упала с 600 до 550 километров в секунду, а температура снизилась с 600-700 тысяч до 100-200 тысяч градусов. Также наблюдается быстрое уменьшение индукции магнитного поля.

Ученые отмечают, что нынешнее расположение корональной дыры не представляет прямых угроз для Земли. Специалисты подчеркивают, что «если ничего экстремального не произойдет, то есть шанс уже к завтрашнему дню увидеть абсолютно скучное Солнце, так как корональная дыра была единственной структурой, которая последние дни немного оживляла ситуацию».

Таким образом, ближайшие сутки могут стать временем полного затишья на Солнце, а риски для Земли минимальны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Земле в ночь на субботу стартовала магнитная буря класса G2. К утру ее интенсивность снизилась до слабого уровня G1.

Ранее ученые предупреждали, что в выходные ожидается заметное усиление магнитной активности, которое связали с крупной корональной дырой на Солнце.