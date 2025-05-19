  • Новость часаПесков назвал выборы в Румынии «по меньшей мере странными»
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    Победу русофоба в Румынии продавили из-за границы
    Военный эксперт объяснил активизацию ВСУ на Теткинском направлении
    Ульянов признался, что ошибался в Дурове до его слов о французской разведке
    Times рассказала о жизни Зеленского в бункере под землей
    Российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР
    Российская армия уничтожила наемников ЧВК Mozart в Запорожской области
    Полонист: Итоги первого тура выборов подтвердили, что Польша «правеет»
    Маск отреагировал на пост Дурова о попытке заставить его вмешаться в румынские выборы
    Стубб пытался убедить Трампа в утрате Россией статуса «великой державы»
    Мнения
    Людмила Шувалова Людмила Шувалова Консервативный диалог как стратегическая инвестиция

    Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.

    0 комментариев
    Юлия Басова Юлия Басова Почему мужчины выбирают женщин постарше

    Зрелость перестаёт быть минусом. Женщина после 40 лет – это не компромисс. Это выбор в пользу устойчивости, осознанности и настоящей близости. У такой женщины другая энергия – спокойная, принимающая.

    36 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.

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    19 мая 2025, 13:07 • Новости дня

    Шор заявил о подготовке Западом схемы фальсификаций выборов в Молдавии

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор считает президентские выборы в Румынии мошенничеством, которое, по его мнению, Запад попытается повторить на выборах в молдавский парламент.

    Запад использовал в Румынии мошенническую схему на выборах, которую может применить и на предстоящих парламентских выборах в Молдавии, заявил руководитель оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, передает ТАСС. По его словам, на выборах в Румынии оппозицию вытеснили, активизировали проевропейскую диаспору, а проигравших заставили признать фальсифицированные итоги голосования.

    Шор отметил: «Запад повторил свой мошеннический трюк на выборах в Румынии. Выдавили оппозицию, подключили проевропейскую диаспору, проигравшего вынудили признать фальшивые итоги. <…> Это не выборы. Выборы были полгода назад. Сейчас была имитация с заранее понятным результатом. Очевидно, что обкатанная схема будет работать и на парламентских выборах в Молдове».

    Он также подчеркнул, что президент Молдавии Майя Санду открыто поддерживала проевропейского кандидата Никушора Дана, в то время как другие зарубежные силы действовали скрытно. В частности, Шор обвинил представителей Франции в попытках оказывать давление через мессенджер Telegram.

    Политик отметил, что его блок намерен противодействовать возможным фальсификациям и не позволит повторить молдавской оппозиции судьбу румынских выборов. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на сентябрь, и на них, по мнению Шора, может быть использован тот же сценарий, что и в Румынии.

    Ранее в Румынии подсчитали 100% голосов избирателей на выборах президента. Лидер оппозиционной партии AUR Джордже Симион признал победу мэра Бухареста Никушора Дана. Выборы в стране прошли на фоне политического кризиса из-за отмены результатов первого тура после победы независимого кандидата Кэлина Джорджеску.

    19 мая 2025, 02:15 • Новости дня
    Ульянов признался, что ошибался в Дурове до его слов о французской разведке

    Ульянов прокомментировал признание Дурова о давлении французской разведки

    Ульянов признался, что ошибался в Дурове до его слов о французской разведке
    @ Министерство иностранных дел России

    Tекст: Ирма Каплан

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил признание сооснователя Telegram Павла Дурова о запросе французской разведки вмешаться в румынские выборы.

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил признание сооснователя Telegram Павла Дурова в том, как французская разведка пыталась заставить его вмешаться в румынские выборы, и признался, что прежде думал о предпринимателе иначе.

    «Звучит как реакция взрослого и ответственного человека. Честно говоря, я не ожидал этого от господина Дурова. Я ошибался», – написал дипломат в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дуров заявил, что к нему обратились с требованием ограничить активность консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов. Он уточнил, что просьба исходила от директора Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Франции Николя Лернера.

    Американский предприниматель Илон Маск также обратил внимание на сообщения Дурова и одобрительно прокомментировал сообщение сооснователя Telegram.

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    18 мая 2025, 17:31 • Новости дня
    Российский солдат в рукопашном бою победил бойца ВСУ
    Российский солдат в рукопашном бою победил бойца ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    На берегу Днепра российский морпех одолел украинского бойца в рукопашной схватке и захватил его в плен, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Российский военнослужащий с позывным «Малой» в районе Днепра одолел в рукопашной схватке бойца Вооруженных сил Украины и взял его в плен, передает «Газета.Ru».

    Как сообщает Коц, «израненный морпех 61 бригады в схватке с противником одержал верх и взял в плен хохла». По его словам, украинский военнослужащий успел нанести российскому солдату несколько ран: порезал руки и ударил ножом в бедро.

    Однако нож противника застрял в чехле от телефона, что помогло российскому морпеху избежать серьезного ранения. В результате морской пехотинец смог одолеть бойца ВСУ и взять его в плен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что два месяца российские бойцы незаметно находились в тылу противника на покровском направлении, ежедневно передавая командованию свежие разведданные о передвижениях ВСУ.

    Кроме того, военнослужащий из 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» погиб при подрыве гранаты, уничтожив группу ВСУ в засаде для спасения сослуживцев в Курской области.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    19 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Глава Росавиации заявил о готовности стран возобновить авиасообщение с Россией

    Ядров: Росавиация ведет переговоры о возобновлении полетов в другие страны

    Глава Росавиации заявил о готовности стран возобновить авиасообщение с Россией
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал о переговорах с авиационными ведомствами ряда стран по вопросу восстановления международных перелетов.

    Росавиация обсуждает с авиационными властями ряда стран возможность возобновления авиасообщения, сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

    «Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять», – передает его слова ТАСС.

    По словам Ядрова, есть страны, куда готовы летать российские авиакомпании, однако нужны гарантии, что воздушные суда получат необходимое обслуживание и на них не будут распространяться ограничения, появившиеся из-за санкций.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, после более чем 30-летнего перерыва возобновляется регулярное воздушное сообщение с Абхазией.

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    19 мая 2025, 02:55 • Новости дня
    Times рассказала о жизни Зеленского в бункере под землей

    Times сообщила об игре Зеленского в бункере в настольный теннис в начале СВО

    Times рассказала о жизни Зеленского в бункере под землей
    @ Volodymyr Zelensky/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В первые дни спецоперации России на Украине украинский лидер Владимир Зеленский скрывался в подземном бункере, где проводил время, играя в настольный теннис, пишет Times.

    Зеленский находился в подземном бункере вместе с несколькими доверенными лицами, пишет Times.

    «Они выпускали пар, играя в настольный теннис», – приводит РБК сообщение издания.

    В материале отмечается, что Зеленский проявлял себя как «превосходный» игрок. При этом указывается, что « баскетбол, который он любил в юности, он играл гораздо хуже».

    Глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко считает, что в настоящее время Зеленскому помогают «освежиться» зарубежные поездки.

    По данным Times, только в 2025 году украинский президент совершил 22 визита в 18 стран, а с начала президентства в 2019 году – 134 поездки. В 2024 году число зарубежных визитов достигало 48.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист Financial Times Генри Фой сообщал, что в первые дни спецоперации на Украине Зеленский прятался в бункерах, что затрудняло его связь с мировыми лидерами.

    Бывший министр иностранных дел Украины, экс-посол в Британии Вадим Пристайко заявил, что в феврале 2022 года власти Украины обсуждали возможность релокации правительства в Лондон для продолжения управления страной.

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    18 мая 2025, 17:50 • Новости дня
    Захарова призвала не верить словам Мерца о ракетах Taurus

    Захарова: Мерц пытается скрыть поставки ракет Taurus Украине

    Захарова призвала не верить словам Мерца о ракетах Taurus
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сомнения в искренности заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы отсутствии планов поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus.

    Захарова в Telegram-канале призвала не доверять словам Мерца о том, что у Германии нет планов по поставке крылатых ракет Taurus киевскому режиму. Она подчеркнула, что за этими заявлениями стоит исключительно желание вывести обсуждение вопроса из публичной плоскости.

    Захарова указала: «Казалось бы, вот оно – подтверждение стремления Германии, как нас убеждали, к мирному урегулированию конфликта на Украине... Но не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера – вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму».

    Дипломат также обратила внимание на заявление Мерца, что публичная дискуссия о передаче ракет Taurus Киеву якобы стала стратегическим преимуществом для России и недостатком для ФРГ. По словам Захаровой, для Берлина главным является не мир, а «агрессивные нарративы» в сочетании с уничтожением свободы слова и законности принятия решений, опасных для Европы.

    Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. «В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», – сказал он в эфире телеканала ZDF. Канцлер ФРГ отметил, что передача таких систем потребует времени на обучение военных навыкам управления ими.

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    19 мая 2025, 01:56 • Новости дня
    Маск отреагировал на пост Дурова о попытке заставить его вмешаться в румынские выборы

    Маск сделал репост и комментарий к сообщению Дурова о выборах в Румынии

    Маск отреагировал на пост Дурова о попытке заставить его вмешаться в румынские выборы
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на сообщения сооснователя Telegram Павла Дурова о том, как его пытались заставить вмешаться в румынские выборы и ограничить политическую активность консерваторов на платформе.

    Маск сделал репост сообщений Дурова на свою страницу в соцсети Х, добавив к ним реплику: «Слушайте! Слушайте!»

    По словам Дурова, западноевропейское правительство попросило «заставить замолчать» консерваторов в Румынии накануне президентских выборов, ограничив их возможности в Telegram.

    «Правительство не может защитить демократию, разрушая демократию. Правительство не может бороться с вмешательством в выборы, вмешиваясь в выборы сами», – написал Дуров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Никушор Дан, мэр Бухареста, победил на выборах президента Румынии, согласно официальным подсчетам 99% бюллетеней.


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    18 мая 2025, 15:39 • Новости дня
    Назван средний размер страховой пенсии в России

    Средний размер страховой пенсии в России превысил 24 тыс. рублей

    Назван средний размер страховой пенсии в России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Средний размер страховой пенсии в России достиг 24 092 рублей 44 копеек в месяц по состоянию на 1 января 2025 года, следует из данных Социального фонда России.

    В данных Социального фонда России отмечается, что неработающие пенсионеры в среднем получают 24 846 рублей 09 копеек, а пенсия по старости составляет 24 979 рублей 15 копеек. Средняя сумма пенсии по инвалидности составляет почти 15,5 тыс. рублей, а по случаю потери кормильца – более 16,7 тыс. рублей в месяц, передает РИА «Новости».

    Численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Социального фонда, составила 41 169 796 человек на 1 января 2025 года. Из них страховые пенсии по старости получают 33 379 424 гражданина, по инвалидности – 2 193 963, а по потере кормильца – 1 456 262 человека.

    Ранее в Госдуме сообщили, что с начала мая выплаты для россиян старше 80 лет и инвалидов I группы увеличились в два раза, а также введены дополнительные доплаты для отдельных категорий пенсионеров.

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    19 мая 2025, 09:45 • Новости дня
    Российская армия уничтожила наемников ЧВК Mozart в Запорожской области
    Российская армия уничтожила наемников ЧВК Mozart в Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов по селу Новоандреевка в Запорожской области были ликвидированы иностранные бойцы ЧВК Mozart («Моцарт»), часть из них захвачена в плен.

    Российские военные уничтожили 23 иностранных наемника из ЧВК Mozart и взяли в плен еще семь, среди которых оказались граждане Британии и Канады, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Он подчеркнул, что подтверждением операции стали захваченные документы и трофейные рации. По словам Лебедева, ликвидированные наемники входили в состав роты, дислоцированной в селе Новоандреевка, передает РИА «Новости»

    Лебедев также рассказал, что в Запорожской области ударами российской армии были уничтожены три танка Leopard 1A5 и две боевые машины пехоты M2 Bradley. Операция по уничтожению техники проводилась в районе Малой Токмачки и Робитино, где, по его словам, также было разрушено бункеризированное укрытие ВСУ и рассеян до взвода украинской пехоты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в селе Щербаки Запорожской области и ликвидировали трех офицеров ВСУ.

    Еще в 2022 году глава американской ЧВК Mozart Group Эндрю Милберн заявлял, что военнослужащие украинской стороны убивают сдавшихся солдат и совершают зверства. Позднее были названы причины краха американской ЧВК Mozart на Украине.

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    19 мая 2025, 05:29 • Новости дня
    Степашин назвал ошибкой присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии

    Степашин: Включение в СССР Западной Украины и Бессарабии было ошибкой

    Степашин назвал ошибкой присоединение к СССР Западной Украины и Бессарабии
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывший премьер-министр и нынешний президент Российского книжного союза Сергей Степашин считает, что Польша иначе относилась бы к России, если бы получила Западную Украину и Львов.

    Степашин допустил, что Польша могла бы иначе строить отношения с Россией, если бы в свое время получила Западную Украину и Львов, а СССР не совершил бы ошибки, приняв эти территории, поделился он в беседе с «Аргументами и фактами».

    «Думаю, что в результате и поляки, намучившись с этой заразой, по-другому бы вели себя по отношению к нам», – сказал он.

    Он подчеркнул, что именно Западная Украина, а также в меньшей степени Западная Белоруссия и Бессарабия проявляли сопротивление советской власти. Он напомнил, что полицаев и карателей нацисты набирали в основном с этих территорий, и именно жители Западной Украины были причастны к сожжению Хатыни и убийству разведчика Николая Кузнецова.

    Степашин также указал, что, по признанию первого президента Украины Леонида Кравчука, в детстве он помогал бандеровцам.

    «Вот эта зараза потом и пришла. Пришла в Киев, пришла в Харьков, пришла в Одессу», – сказал Степашин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса рассказал, что вступил в отряд из-за несогласия с действиями руководства на Украине и навязыванием образа Степана Бандеры как «героя».

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    19 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении

    «Северяне» справились с атакой десятков штурмовиков и техникой ВСУ около Теткино

    Группировка «Север» отразила одну из крупнейших атак ВСУ на Теткинском направлении
    @ пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Подразделения группы войск «Север» успешно остановили одну из крупнейших атак ВСУ на направлении Теткино, уничтожив значительную часть сил и техники противника на границе.

    Войска группировки «Север» уничтожили инженерные, передовые и штурмовые подразделения противника на Теткинском и Глушковском направлениях, однако противник обрушился на бойцов с одной из самых сильных атак на направлении Теткино, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Враг предпринял одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков и семи единиц техники на направлении Теткино, а также несколько попыток вторжения на нашу территорию пешими группами на соседних участках», – сказано в сообщении.

    Российские военнослужащие отразили все попытки противника прорвать оборону и уничтожили большую часть военной техники и живой силы ВСУ.

    «За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 на Сумском и свыше 60 на Теткинском направлениях)», – уточнили «Северяне».

    Так же были уничтожены БМП Bradley, танк Т-72, гаубица «Мста-Б», автомобильная техника, коптеры и пункты боевого питания.

    За сутки общее продвижение группировки «Север» на Сумском направлении составило свыше 650 метров, в Волчанске – свыше 160 метров. Кроме того противник был выбит из шести опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские бойцы два месяца незаметно находились в тылу противника на покровском направлении, ежедневно  передавая своему командованию свежие разведданные о передвижении ВСУ.

    В начале мая «Северяне» рассказали, как военнослужащий из 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» погиб при подрыве гранаты, уничтожив группу ВСУ в засаде ради спасения сослуживцев в Курской области.

    Коментарии (8)
    19 мая 2025, 04:55 • Новости дня
    Симион признал поражение на выборах президента Румынии и поздравил соперника
    Симион признал поражение на выборах президента Румынии и поздравил соперника
    @ IMAGO/Alex Nicodim/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Румынии на выборах президента подсчитаны 100% голосов избирателей. Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион признал победу своего соперника – мэра Бухареста Никушора Дана.

    «Мы были одни против всех. Я горжусь вами и поздравляю своего соперника с победой», – приводит слова Симиона РИА «Новости».

    Он обещал продолжить представлять интересы румынского общества, несмотря на «горький вкус поражения».

    После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что Дан набирает 53,60% голосов, у Симиона – 46,40%.

    После 92,4% подсчитанных голосов ЦИК уже объявил Дана «математическим» победителем второго тура, поскольку он набрал больше 50% от общего числа голосов, передает ТАСС.

    На избирательных участках за границей ситуация была иной: среди румын, голосовавших в диаспоре, Симион набрал больше голосов, чем Дан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Румынии прошел второй тур президентских выборов. Дан объявил о своей победе. Выборы в Румынии прошли на фоне политического кризиса, спровоцированного отменой результатов первого тура после победы независимого кандидата Кэлина Джеорджеску.

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    18 мая 2025, 13:36 • Новости дня
    Вэнс и Зеленский впервые пожали руки после конфликта в Белом доме
    Вэнс и Зеленский впервые пожали руки после конфликта в Белом доме
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые после громкого спора в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский встретились на церемонии инаугурации папы Льва XIV в Ватикане.

    Вэнс и Зеленский впервые после их публичного конфликта в Белом доме встретились на мессе инаугурации папы Льва XIV в Ватикане, сообщает Bloomberg. Лидеры обменялись рукопожатием и улыбками на фоне присутствия делегаций из более чем 100 стран. Зеленский занял место рядом с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а Вэнс находился неподалеку.

    Прибытие Зеленского на площадь Святого Петра встретили аплодисментами, а папа Лев XIV совершил традиционный объезд площади на папамобиле. Итальянский премьер Джорджия Мелони добивалась встречи между руководством Евросоюза и администрацией США из-за угрозы торговой войны, и их близость на мероприятии может поспособствовать переговорам.

    Папа Лев XIV, ставший первым понтификом из США, уделяет внимание проблеме мира на Украине и в Газе, давая понять, что продолжит или расширит дипломатическую активность своего предшественника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США перед встречей в Белом доме, что привело к перепалке и отмене пресс-конференции. Вице-президент США Джей Ди Вэнс проигнорировал очередное приглашение Владимира Зеленского посетить Украину. Джей Ди Вэнс назвал абсурдными слова Владимира Зеленского о поддержке США России и подчеркнул, что такие заявления непродуктивны.

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    18 мая 2025, 13:25 • Новости дня
    IFFHS признала Яшина лучшим вратарем за всю историю футбола
    IFFHS признала Яшина лучшим вратарем за всю историю футбола
    @ Уткин Игорь/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Легендарный вратарь Лев Яшин удостоился звания лучшего голкипера в истории футбола по итогам рейтинга Международной федерации футбольной истории и статистики, опередив Джанлуиджи Буффона и Мануэля Нойера.

    Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики, сообщает ТАСС. Пресс-служба организации опубликовала итоги рейтинга, в котором второе место занял итальянец Джанлуиджи Буффон, а третьим стал немец Мануэль Нойер.

    В десятку сильнейших также вошли испанцы Икер Касильяс и Рикардо Самора, англичанин Гордон Бэнкс, чех Петр Чех, итальянец Дино Дзофф, а также немцы Зепп Майер и Оливер Кан.

    Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо» с 1950 по 1971 год и выступал за сборную СССР с 1954 по 1967 год. Вместе с «Динамо» он стал пятикратным чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны. В составе сборной СССР Яшин побеждал на Олимпиаде 1956 года и чемпионате Европы 1960 года, а также завоевал серебро на Евро 1964 года.

    Вратарь играл на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), а в 1966 году сборная СССР заняла четвертое место. Яшин остается единственным вратарем, который получил «Золотой мяч». Он скончался 20 марта 1990 года в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших футболистов десятилетия в Южной Америке и в Европе. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вошел в четверку сильнейших наставников национальных команд в 2018 году по версии IFFHS. Российский клуб «Анжи» занял 38-е место в рейтинге лучших футбольных клубов мира по версии IFFHS, поднявшись на 15 позиций.

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    19 мая 2025, 08:38 • Новости дня
    Стубб пытался убедить Трампа в утрате Россией статуса «великой державы»

    Президент Финляндии Стубб пытался убедить Трампа в утрате Россией статуса «великой державы»

    Стубб пытался убедить Трампа в утрате Россией статуса «великой державы»
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил, что экономика России сейчас якобы уступает по объему даже Италии, сообщает The Guardian.

    Президент Финляндии Александр Стубб во время телефонного разговора 17 мая пытался убедить президента США Дональда Трампа, что Россия больше «не является великой державой», передает Ura.Ru.

    Стубб отметил, что экономика России якобы уступает по размеру экономике Италии и лишь немного превосходит экономику Испании, а в 2025 году ключевая ставка в России превышает 20%, а резервы, по его словам, существенно истощены.

    В ходе выступления на конференции имени Леннарта Мэри Стубб также подчеркнул, что Россия три года «хотела лишить Украину независимого суверенитета и территориальной целостности», но в этом году Москва продвинулась всего лишь на один процент.

    По мнению Стубба, Россия «больше не та страна, которую можно считать большой державой».

    Финский президент обратил внимание, что взгляды Трампа во многом соответствуют эпохе XIX века и концепции великих держав. Стубб подчеркнул важность убеждения Трампа в преимуществах свободной торговли и единых правил над политикой двусторонних сделок. Он также заявил, что задача Европы – доказать свою серьезность в вопросах безопасности и быть поставщиком, а не потребителем обороны.

    По словам Стубба, он использовал личное влияние в разговоре с Трампом, поскольку экс-президент США прислушивается к мнению немногих иностранных лидеров.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что России не стоит испытывать судьбу и «играть» с Дональдом Трампом.

    Стубб ранее предостерег Киев от территориальных уступок Москве по примеру своей страны.

    Эксперты объяснили опасения Финляндии относительно возможных территориальных уступок Украины России.

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    18 мая 2025, 17:01 • Новости дня
    Дуров рассказал о просьбе западноевропейской страны блокировать румынских консерваторов в Telegram
    Дуров рассказал о просьбе западноевропейской страны блокировать румынских консерваторов в Telegram
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    В преддверии президентских выборов в Румынии Telegram отказался выполнять просьбу западноевропейских властей ограничить политическую активность консерваторов на платформе.

    Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что западноевропейское правительство попросило мессенджер «заставить замолчать» консерваторов в Румынии накануне президентских выборов, передает РИА «Новости». Дуров уточнил, что категорически отказался выполнять это требование.

    В отдельном сообщении Дуров подчеркнул, что Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы. Он отметил: «Правительство не может защитить демократию, разрушая демократию. Правительство не может бороться с вмешательством в выборы, вмешиваясь в выборы сами».

    По словам Дурова, свобода слова и честные выборы являются неотъемлемыми ценностями, которых заслуживает румынский народ.

    Ранее в пригороде Бухареста двоих кандидатов в президенты, включая лидера партии AUR Джордже Симиона, полиция попросила покинуть избирательный участок из-за запрещенных публичных заявлений.

    В Румынии в воскресенье началось голосование во втором туре президентских выборов, избирательные участки будут работать до 21.00 (совпадает с мск).

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