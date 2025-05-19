Запрос на консерватизм, как «идеологию здравого смысла», находит свое отражение в изменении политического ландшафта во многих странах. Консерватизм сегодня способен создать основу для эффективного международного взаимодействия.0 комментариев
Шор заявил о подготовке Западом схемы фальсификаций выборов в Молдавии
Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор считает президентские выборы в Румынии мошенничеством, которое, по его мнению, Запад попытается повторить на выборах в молдавский парламент.
Запад использовал в Румынии мошенническую схему на выборах, которую может применить и на предстоящих парламентских выборах в Молдавии, заявил руководитель оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, передает ТАСС. По его словам, на выборах в Румынии оппозицию вытеснили, активизировали проевропейскую диаспору, а проигравших заставили признать фальсифицированные итоги голосования.
Шор отметил: «Запад повторил свой мошеннический трюк на выборах в Румынии. Выдавили оппозицию, подключили проевропейскую диаспору, проигравшего вынудили признать фальшивые итоги. <…> Это не выборы. Выборы были полгода назад. Сейчас была имитация с заранее понятным результатом. Очевидно, что обкатанная схема будет работать и на парламентских выборах в Молдове».
Он также подчеркнул, что президент Молдавии Майя Санду открыто поддерживала проевропейского кандидата Никушора Дана, в то время как другие зарубежные силы действовали скрытно. В частности, Шор обвинил представителей Франции в попытках оказывать давление через мессенджер Telegram.
Политик отметил, что его блок намерен противодействовать возможным фальсификациям и не позволит повторить молдавской оппозиции судьбу румынских выборов. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на сентябрь, и на них, по мнению Шора, может быть использован тот же сценарий, что и в Румынии.
Ранее в Румынии подсчитали 100% голосов избирателей на выборах президента. Лидер оппозиционной партии AUR Джордже Симион признал победу мэра Бухареста Никушора Дана. Выборы в стране прошли на фоне политического кризиса из-за отмены результатов первого тура после победы независимого кандидата Кэлина Джорджеску.