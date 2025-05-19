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Россияне назвали самые дружественные страны
ВЦИОМ: Китай назвали самой дружественной страной 65% россиян
Большинство опрошенных россиян (65%) считают, что у России самые прочные и дружественные отношения сложились с Китаем, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Более 60% россиян считают Китай самой дружественной страной для России, на втором месте по степени симпатий россиян оказалась Белоруссия, которую назвали 41% опрошенных, сообщается на сайте ВЦИОМ.
Третью позицию среди дружественных стран заняла Индия, ее назвали 26% участников исследования. Столько же голосов набрала КНДР, а Иран отметили 16% респондентов.
ВЦИОМ отмечает: «На протяжении всего периода мониторинга Китаю удается сохранять статус наиболее дружественной по отношению к России страны, причем с каждым годом он получает все больше голосов».
Отмечается, что за последние три года Индии удалось подняться с пятой на третью строчку рейтинга, продемонстрировав двукратный рост симпатий.
Опрос проводился 27 апреля, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.