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В Румынии зафиксировали рекордную явку на президентских выборах
Во втором туре президентских выборов в Румынии проголосовало более 11,6 млн избирателей, что стало рекордом за последние три десятилетия.
Окончательные данные о явке на президентских выборах в Румынии опубликовала Постоянная избирательная администрация, передает ТАСС.
По итогам второго тура проголосовало 64,72% граждан, что на 11% больше, чем в первом туре. На выборах в 2019 году второй тур собрал только 49,87% избирателей, а на аннулированных выборах конца 2024 года явка составила 52,55%.
Победу на выборах одержал независимый кандидат Никушор Дан, набравший 53,60% голосов. Его оппонент, лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион, получил 46,40%. Дан займет пост президента на ближайшие пять лет.
Эти президентские выборы стали повторными из-за решения Конституционного суда. В ноябре 2024 года плановые выборы были прерваны после выявления нарушений, связанных с финансированием кампании кандидата Кэлина Джорджеску, хакерскими атаками и неподтвержденными заявлениями о российском вмешательстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Румынии стартовал второй тур президентских выборов. Мэр Бухареста Никушор Дан одержал победу на выборах президента. Джордже Симион признал поражение и поздравил соперника.