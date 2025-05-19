В Румынии зафиксировали рекордную явку на президентских выборах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Окончательные данные о явке на президентских выборах в Румынии опубликовала Постоянная избирательная администрация, передает ТАСС.

По итогам второго тура проголосовало 64,72% граждан, что на 11% больше, чем в первом туре. На выборах в 2019 году второй тур собрал только 49,87% избирателей, а на аннулированных выборах конца 2024 года явка составила 52,55%.

Победу на выборах одержал независимый кандидат Никушор Дан, набравший 53,60% голосов. Его оппонент, лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион, получил 46,40%. Дан займет пост президента на ближайшие пять лет.

Эти президентские выборы стали повторными из-за решения Конституционного суда. В ноябре 2024 года плановые выборы были прерваны после выявления нарушений, связанных с финансированием кампании кандидата Кэлина Джорджеску, хакерскими атаками и неподтвержденными заявлениями о российском вмешательстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Румынии стартовал второй тур президентских выборов. Мэр Бухареста Никушор Дан одержал победу на выборах президента. Джордже Симион признал поражение и поздравил соперника.