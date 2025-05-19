«Флорида» разгромила «Торонто» и вышла в полуфинал НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, хоккейный клуб «Флорида» одержал победу над «Торонто» со счетом 6:1 в седьмом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ. Шайбы за «Флориду» забросили Сет Джонс, Антон Лунделль, Джона Гаджович, Ээту Луостаринен, Сэм Райнхарт и Брэд Маршанд, у «Торонто» отличился Макс Доми.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский парировал 19 бросков из 20, одержал 53-ю победу в плей-офф и вошел в топ-20 по числу побед среди вратарей, сравнявшись с Джерри Чиверсом. Также Бобровский обошел Сергея Немчинова по числу матчей среди россиян и догнал Терри Савчука по встречам среди вратарей в Кубке Стэнли.

В итоге «Флорида» выиграла серию до четырех побед со счетом 4-3 и в третий раз подряд вышла в полуфинал. В прошлом сезоне команда дошла до финала, а годом ранее выиграла Кубок Стэнли, победив «Эдмонтон».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Бобровский установил рекорд Национальной хоккейной лиги, быстрее всех вратарей одержав четыреста побед. Бобровский обошел Доминика Гашека по количеству побед среди европейских вратарей в НХЛ. Вратарь вместе с Дмитрием Куликовым и Владимиром Тарасенко выиграл Кубок Стэнли в составе клуба Florida Panthers.