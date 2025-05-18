В США связали взрыв в клинике репродуктивного здоровья с антинатализмом

Tекст: Ольга Иванова

Антинатализм подразумевает убеждение, что людям не следует заводить детей. Следователи изучают записи в соцсетях подозреваемого, включая 30-минутную аудиозапись, которые, по их мнению, подтверждают наличие антинаталистских взглядов у исполнителя взрыва, передает NBC News.

Также подозреваемого связывают с интернет-форумом, где ранее в этом месяце он рассуждал о суициде при помощи взрывного устройства. Следствие проверяет YouTube-аккаунт с тем же никнеймом, на котором размещены ролики с экспериментами по изготовлению самодельных взрывчаток. Личность подозреваемого официально не раскрывалась, однако, по данным трех источников NBC News, речь может идти о 25-летнем жителе города Туэнтинайн-Палмс, страдавшем от депрессии и проблем в личной жизни.

В субботу полицейские спецподразделения провели операцию у одного из домов в Туэнтинайн-Палмс – это примерно в часе езды от места взрыва. Деятельность там напрямую связана с расследованием взрыва в Палм-Спрингс, подтвердили источники телеканала. Имя подозреваемого и состояние его тела после взрыва не раскрываются; известно только, что у полиции есть основания считать его погибшим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Палм-Спрингс, штат Калифорния, произошел сильный взрыв рядом с медицинским центром. СМИ сообщали, что в результате взрыва погиб один человек. ФБР назвало взрыв бомбы в Палм-Спрингс терактом.