Иран заявил о готовности рассмотреть идею ядерного консорциума с США

Tекст: Ольга Иванова

Иранская сторона готова рассмотреть идею создания ядерного консорциума, в который войдут страны Ближнего Востока и Соединенные Штаты, передает РИА «Новости». Об этом заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

Тахт-Раванчи отметил: «Мы (Иран – ред.) пока не обсуждали идею о ядерном консорциуме, но предложения на этот счет были высказаны. Если дело продвинется дальше и этот вопрос будет поднят серьезно, мы можем рассмотреть его и высказать свое мнение на этот счет».

По словам дипломата, сейчас обсуждение этой инициативы не ведется, однако возможное продвижение вопроса позволит Ирану дать официальный ответ.

Ранее президент США заявил о направленном Тегерану предложении по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы.

До этого американский лидер также заявил о готовности подписать соглашение с Тегераном, если Иран откажется от создания ядерного арсенала. В четверг советник верховного лидера Ирана Али Шамхани сообщил, что Тегеран готов отказаться от запасов высокообогащенного урана и ограничить ядерную программу в обмен на немедленную отмену всех экономических санкций.