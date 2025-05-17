Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Володин остановил опрос по детскому отдыху из-за «накрутки» голосов
Володин остановил голосование о доступности детского отдыха из-за «накрутки» голосов
Голосование о доступности отдыха в детских лагерях прекратилось после выявления аномального увеличения голосов в одном из вариантов ответа, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин приостановил опрос о доступности отдыха для детей в оздоровительных лагерях из-за накрутки голосов, сообщил он в комментарии в Telegram-канале.
В комментариях под постом он пояснил, что была зафиксирована накрутка за один из вариантов, поэтому голосование было остановлено для объективности.
Ранее Володин призвал подписчиков делиться своими мнениями по теме доступности детского отдыха. Опрос стартовал в субботу и за 15 минут 66% участников указали, что отдых в лагерях недоступен. На момент остановки голосования этот вариант выбрали 61% опрошенных, 25% сочли отдых доступным, 14% отметили безразличие к вопросу.
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