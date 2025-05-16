МИД Швеции подтвердил смерть подозреваемого в шпионаже дипломата

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шведский дипломат, подозреваемый в шпионаже, скончался, передает РИА «Новости».

Во вторник SVT сообщил, что шведский дипломат был задержан в Стокгольме по подозрению в шпионаже. В среду прокуратура освободила задержанного из-под стражи, но подозрения с него сняты не были.

«Министерство иностранных дел Швеции подтвердило смерть подозреваемого в шпионаже шведского дипломата», – говорится в сообщении.

Обстоятельства смерти дипломата не приводятся. В МИД королевства заявили, что «не будут вдаваться в подробности» из уважения к родственникам дипломата.

По информации Expressen, дипломат работал в министерстве иностранных дел, а также долгое время находился за пределами Европы, в последние годы – в качестве посла Швеции. Как утверждает издание, одним из мест его работы была страна, у которой «очень напряженные отношения с Западом».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стокгольме после обыска в его доме задержали сотрудника МИД Швеции по подозрению в шпионаже.