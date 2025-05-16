В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.0 комментариев
Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом
Песков: Путин проведет совещание с членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что совещание пройдет в середине дня в Кремле. Также у президента намечен целый ряд рабочих встреч непубличного характера.
До этого Песков сообщил о возможном международном телефонном разговоре Владимира Путина вечером.