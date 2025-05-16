Кремль опроверг возобновление работы Совета Россия – НАТО

Песков сообщил об отсутствии предложений по возобновлению Совета Россия – НАТО

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, конкретных предложений о возобновлении работы Совета Россия – НАТО не поступало, передает ТАСС.

«Насколько я понимаю, речь идет о таких рассуждениях средств массовой информации», – заявил пресс-секретарь президента России.

Песков отметил, что вопросы стратегической стабильности на Европейском континенте необходимо начать обсуждать как можно скорее.

По словам Пескова, сейчас трудно говорить о возобновлении какого-либо партнерства или диалога с НАТО. Это связано с тем, что Североатлантический альянс фактически ведет боевые действия против России.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о включении в список американских предложений по урегулированию на Украине инициативы о возобновлении работы совета Россия-НАТО.

Лидер Левой партии Германии Ян ван Акен предложил создать новый альянс безопасности вместо НАТО с участием России и США.

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил о запуске в НАТО и Евросоюзе программ по подготовке коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией.