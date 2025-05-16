В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.0 комментариев
Кремль опроверг возобновление работы Совета Россия – НАТО
Песков сообщил об отсутствии предложений по возобновлению Совета Россия – НАТО
Субстантивных предложений по возобновлению работы Совета Россия – НАТО не поступало, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, конкретных предложений о возобновлении работы Совета Россия – НАТО не поступало, передает ТАСС.
«Насколько я понимаю, речь идет о таких рассуждениях средств массовой информации», – заявил пресс-секретарь президента России.
Песков отметил, что вопросы стратегической стабильности на Европейском континенте необходимо начать обсуждать как можно скорее.
По словам Пескова, сейчас трудно говорить о возобновлении какого-либо партнерства или диалога с НАТО. Это связано с тем, что Североатлантический альянс фактически ведет боевые действия против России.
Ранее агентство Bloomberg сообщало о включении в список американских предложений по урегулированию на Украине инициативы о возобновлении работы совета Россия-НАТО.
Лидер Левой партии Германии Ян ван Акен предложил создать новый альянс безопасности вместо НАТО с участием России и США.
Секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил о запуске в НАТО и Евросоюзе программ по подготовке коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией.