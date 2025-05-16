  • Новость часаМединский: Российская делегация будет с утра ждать украинскую
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Русофобия довела Эстонию до пиратства на Балтике
    Мединский назвал цель России на переговорах в Стамбуле
    Захарова ответила на требование Германии прислать другую делегацию в Стамбул
    Запад в бешенстве из-за успехов Крыма
    Стала известна дата начала переговоров России и Украины в Стамбуле
    Зеленский утвердил делегацию для переговоров в Стамбуле
    Путин назначил генерала Салюкова заместителем секретаря Совбеза России
    Военные ЕС пожаловались на нехватку кораблей для перехвата российских танкеров
    Кличко: Власти тайно следят за киевскими чиновниками
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Долгое эхо Корейской войны, или Чучхе для России

    В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далекие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.

    7 комментариев
    Дмитрий Кондрашов Дмитрий Кондрашов Эстония провоцирует конфликт России и НАТО на Балтике

    Действия Эстонии необходимо рассматривать как согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает способности Эстонии в подобных провокациях.

    8 комментариев
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Россию снова тянут в «Пандемическое соглашение»

    Суть «Пандемического соглашения» в превращении ВОЗ в наднациональный правящий орган, которому все страны после страхов короновируса должны были бы делегировать часть своего суверенитета.

    10 комментариев
    16 мая 2025, 08:17 • Новости дня

    ЛМУРы уничтожили две цели одним выстрелом в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вертолеты с легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) «Изделие-305» успешно поразили украинскую БМП вместе с переправой, что продемонстрировало возможности комплекса в реальном бою.

    Армейская авиация, оснащённая легкими многоцелевыми управляемыми ракетами (ЛМУР) «Изделие-305», демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации на Украине, передает Ростех.

    Как отмечают в госкорпорации, «комплекс позволяет точечно уничтожать цели любой сложности – укрытия противника, огневые точки, скопления живой силы, бронетехнику». Особый случай – «снайперский выстрел» ЛМУР по американской БМП Bradley, когда одним пуском была уничтожена и сама машина, и переправа, по которой она переходила.

    Экипажи вертолетов могут управлять ракетой на всей траектории, а головка самонаведения обеспечивает оператору на борту картинку высокого качества независимо от погодных условий и времени суток. Благодаря мультирежимной системе наведения ЛМУР остается эффективной днем и ночью, а также способна работать в любую погоду.

    Разработчик ракеты – концерн «Высокоточные комплексы». Главной особенностью «Изделия-305» называют высокую защиту от радиоэлектронной борьбы: на данный момент, как подчёркивают в Ростехе, противнику не удалось ни сбить такую ракету с курса, ни подавить её электронным воздействием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Изделие-305» показала хирургическую точность при применении в зоне спецоперации на Украине. Средства радиоэлектронной борьбы ни разу не смогли подавить эту ракету в ходе боевых действий. Ракеты «Изделие-305», которые применяют в том числе с вертолетов Ка-52М, являются серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины.

    13 мая 2025, 08:38 • Новости дня
    Ростех: «Корнет» пробил башни всех танков противника насквозь
    Ростех: «Корнет» пробил башни всех танков противника насквозь
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский противотанковый комплекс «Корнет» способен уничтожать любую бронетехнику, включая башни танков, независимо от уровня защиты, отметили в Ростехе.

    Как сообщает Telegram-канал Ростех, российский ПТРК «Корнет» признан одним из самых мощных в мире, его ракета пробивает свыше 120 сантиметров броневой стали. По данным представителя компании, особенности боевой части позволяют поражать даже самые защищенные виды техники противника, в том числе западные танки.

    В Ростехе подчеркнули, что ни одна машина, стоящая на вооружении ВСУ, не способна выдержать удар «Корнета». В сообщении отмечается: «Он способен пробить все виды танков противника в любую проекцию навылет. В том числе прошивает самые крепкие башни от "лба" до "затылка". Достаточно одного попадания, не спасают ни противокумулятивные решетки, ни дополнительные экраны, ни динамическая защита».

    В компании привели пример, когда американский танк «Абрамс» был пробит насквозь через броню и двигатель без препятствий для ракеты. В Ростехе заявляют, что одна запущенная ракета гарантированно уничтожает одну машину противника.

    Отмечается, что многослойное бронирование с керамическими и урановыми элементами, а также западная броня типа «Чобхэм» не способны защитить от данного комплекса. «Корнет» способен не только поражать бронетехнику, но и выполнять задачи полевой артиллерии, уничтожая огневые точки, укрепления и скопления живой силы.

    Ранее Минобороны публиковало видео, где российский военнослужащий высоко оценил характеристики комплекса: «Враги уходят уже не на технике, а пешком, потому что у них техники особо и не осталось – все, на чем они ездили, мы сожгли. Работаем фугасами и "Корнетом" по ним в любую погоду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростехе сравнили дальность стрельбы БМП-2М и американской Bradley. Представители Ростеха заявили, что БМП-3 способна уничтожать БМП Bradley.

    Коментарии (23)
    15 мая 2025, 01:15 • Новости дня
    ПВО Венгрии сбила украинский беспилотник-шпион в районе границы

    ПВО Венгрии сбила украинский беспилотник-шпион в районе границы между странами

    ПВО Венгрии сбила украинский беспилотник-шпион в районе границы
    @ Times News/Youtube

    Tекст: Ирма Каплан

    Вооруженные силы Венгрии нейтрализовали беспилотник, залетевший на территорию страны со стороны Украины, пишет Magyar Hirlap.

    Силы ПВО Венгрии сбили украинский беспилотник, обнаруженный в воздушном пространстве страны радаром над городом Токаем, пишет газета Magyar Hirlap со ссылкой на источники, которые считают инцидент продолжением разведывательного соперничества двух стран.

    Издание уточняет, что инцидент произошел на прошлой неделе, но известно о нем стало сейчас. Несмотря на то, что подобные эпизоды происходили и ранее, нынешний случай приобрел особую значимость из-за перехода конфликтов разведок на уровень военного противостояния.

    В последние месяцы фиксировались неоднократные попытки нарушения воздушной границы Венгрии беспилотниками, но как минимум один из них был уничтожен венгерскими военными, сказано в заметке.

    По информации источников, знакомых с ситуацией, украинская сторона могла планировать диверсионные операции при участии людей, которых готовят в Закарпатье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии 11 мая  отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье на фоне обвинений Киева в шпионаже.

    При этом венгерские власти опубликовали данные сотрудников украинского посольства, которых обвинили в шпионской деятельности и объявили персонами нон-грата.

    9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

    Коментарии (0)
    15 мая 2025, 21:05 • Видео
    Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

    В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    Коментарии (0)
    16 мая 2025, 00:57 • Новости дня
    Мерц отказался от поставок ракет Taurus Украине

    Канцлер ФРГ Мерц отклонил передачу Украине ракет Taurus из-за отсутствия подготовки в ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о невозможности передачи Украине ракет Taurus, сославшись на длительный процесс обучения военных.

    Германия не собирается передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «В данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, к тому же он связан с необходимостью длительного обучения». Мерц также отметил, что дискуссию о возможных поставках ракет Taurus не следовало начинать публично.

    В апреле Мерц в интервью ARD допустил передачу Украине Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Однако министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что существуют «много аргументов» против такого шага.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что удары ракетами Taurus по российским объектам будут расценены как участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что поставки Киеву ракет Taurus не влияют на ситуацию на фронте, в отличие от обычных артиллерийских снарядов.

    Коментарии (3)
    14 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    «Северяне» отразили все попытки прорыва ВСУ в Курскую область

    Группировка «Север» не допустила пересечения границы России боевиками ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Группировка войск «Север» уничтожила передовые и штурмовые отряды противника на нескольких направлениях, не допустив пересечения госграницы противником в направлении Искрисковщина – Теткино.

    Группировка войск «Север» за прошедшие сутки уничтожала передовые и штурмовые подразделения ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях, пресекая попытки противника прорвать госграницу пешком и на транспорте, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    На направлении Искрисковщина – Теткино ВСУ попытались в пешем порядке прорваться на территорию России, но операторы БПЛА нанесли им поражение сбросами с коптеров, уничтожив больше половины личного состава.

    «В обеденное время в направлении госграницы вскрыто выдвижение вражеской ББМ и группы квадроциклов – в результате применения FPV дронов уничтожено три квадроцикла, ББМ противника получила повреждения. Прорыва государственной границы не допущено», – сказано в сообщении.

    Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило за сутки свыше 600 метров, было уничтожено семь единиц вражеской техники. На Волчанском направлении зачистка завершилась полным уходом противника из 21 домовладения и из трех опорных пунктов, продвижение превысило 450 метров.

    За сутки на всех направлениях потери ВСУ составили свыше 190 человек, из них более 150 на Сумском и 20 на Теткинском направлениях.

    «В районах Поповки, Демидовки и Гоптаровки живой силы противника в непосредственной близости от госграницы не обнаружено», – уточняется в сводке.

    Кроме того, на Липцовском направлении была уничтожена боевая группы ВСУ вместе с автомобильной техникой и пунктом управления БПЛА противника.

    Напомним, тульские десантники нанесли удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» по скоплению пехоты ВСУ в лесном массиве на территории Сумской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районах сел Беловоды, Локня и Водолага Сумской области украинские части столкнулись с серьезными потерями при попытках удержать позиции.

    Коментарии (0)
    14 мая 2025, 13:57 • Новости дня
    В России впервые показали новейшие укороченные автоматы Калашникова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В подмосковном парке «Патриот» концерн «Калашников» представил новейшие малогабаритные автоматы, уже применяемые в спецоперации.

    Концерн «Калашников» впервые показал новейшие укороченные версии автоматов АК-12 и АК-15 на мероприятии в стрелковом комплексе в парке «Патриот», передает ТАСС.

    Генеральный директор компании Алан Лушников подчеркнул, что разработки направлены на дальнейшее развитие серии автоматов и расширение доступных форм-факторов.

    По его словам, новые автоматы уже применяются в ходе спецоперации. Эти модели, по информации концерна, предназначены для операторов беспилотников, водителей военной техники, связистов и военнослужащих, для которых стрелковое оружие не является основным.

    Также концерн «Калашников» презентовал новую перспективную форму из комплекта обмундирования «Новатор». Лушников отметил, что компания активно поставляет боевую одежду и регулярно получает положительные отзывы от пользователей, а специалисты концерна выезжают в зону спецоперации для получения обратной связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» потребовал неустойку у НИИ прикладной химии. ЦНИИточмаш, входящий в концерн «Калашников», доставил комплексы индивидуальной защиты «Завет-Д» заказчику для борьбы с высокоточным оружием. Концерн «Калашников» объявил о планах увеличить выпуск ракет на 60%.

    Коментарии (0)
    14 мая 2025, 22:45 • Новости дня
    В США усомнились в способности суперподлодки SSN(X) противостоять России

    19FortyFive: Целесообразность программы по подлодке SSN(X) США сомнительна

    Tекст: Ирма Каплан

    Современные технологии подводных лодок могут не оправдать ожиданий в региональных конфликтах, а затраты на развитие флота могут стать обременительными, пишет 19FortyFive.

    Ударная подводная лодка следующего поколения SSN(X) ВМС США, разработанная для работы при конфликте с Китаем или Россией, с прогнозируемой стоимостью в 6-7 млрд долларов за единицу, может оказаться неподходящей для реальных многополярных мировых кризисов, с которыми сталкивается Америка, пишет обозреватель портала 19FortyFive.

    «Это технологическое чудо, да. Но, как и F-35, он рискует стать символом стратегического отвлечения внимания: слишком дорогой, чтобы потерпеть неудачу, слишком изысканный, чтобы сражаться, слишком оторванный от реальных горячих точек, с которыми сталкивается Америка», – считает профессор международных отношений в колледже Макалестера, специализирующийся на политике международных конфликтов и безопасности, Эндрю Лэтем.

    Продвинутые возможности подлодки SSN(X) дают ограниченные преимущества в локальных конфликтах и теоретически способны только усилить напряженность в регионе, говорится в статье.

    Также подчеркивается, что американская оборонная промышленность и так испытывает серьезную нагрузку, а бюджеты, находящиеся под пристальным вниманием администрации президента США Дональда  Трампа, могут не выдержать дополнительных расходов. Разработка подлодки SSN(X) может стать чрезмерно дорогим стратегическим проектом, отвлекающим ресурсы от других нужд.

    Автор статьи считает необходимым сделать паузу в реализации программы и провести переоценку, так как более гибкий и дешевый подводный флот лучше подошел бы для защиты интересов Соединенных Штатов в текущей геополитической ситуации.

    Подлодку ВМС США следующего поколения SSN(X) позиционировали как слово будущего в технологиях подводной войны: она быстра, незаметна, смертоносна и разработана для того, чтобы опередить расширение военно-морских сил Китая, а также превзойти мощь глубоководного российского флота. Эта лодка должна была закрепить подводное господство США в середине XXI века, напомнил автор.

    «Но, как и в случае с каждой многообещающей программой, рожденной в Вашингтоне, стоит задать более сложный вопрос: строит ли ВМС правильную подводную лодку для соответствующей реальности войны? Ведь мир изменился», - отмечает он.

    ВМС США находятся на грани принятия программы суперсовременных подводных лодок для войны великих держав, которая становится все менее вероятной, и для лодок, плохо подходящих для реагирования на реальные конфликты, которые вспыхивают в многополярном мире.

    Еще более провокационная мысль в том, что следующая подводная война может обойтись без китайских авианосцев или российских бастионных оборонительных сооружений и будет похожа на кризис в Индийском океане, спровоцированный региональными ядерными соперниками, действующими по наитию и движимыми националистической политикой, а не классической логикой сдерживания.

    Поэтому США стоит притормозить, переоценить и адаптировать военные разработки к изменившемуся миру, резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американское оборонное ведомство заказало строительство двух многоцелевых атомных подводных лодок типа «Вирджиния» на сумму до 18,4 млрд долларов.

    Коментарии (0)
    14 мая 2025, 04:44 • Новости дня
    Ким Чен Ын понаблюдал за учениями спецназа и танкистов КНДР

    Ким Чен Ын оценил учения спецназа и танковые соревнования в КНДР

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава КНДР Ким Чен Ын посетил тактические учения спецназа и танковые соревнования, где обсудил важность модернизации подготовки военных подразделений, передает ЦТАК.

    Глава КНДР Ким Чен Ын посетил 13 мая учения подразделений спецназа Корейской народной армии, соревнования танкистов и показательные огневые учения, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Товарищ Ким Чен Ын наблюдал за различными тактическими методами подготовки вместе с командованием Корейской народной армии (КНА) с наблюдательного пункта. Лидера государства сопровождали министр обороны Но Гван Чхолем и начальник генштаба Ли Ен Гиль», – сказано в сообщении.

    Во время мероприятий Ким Чен Ын встретился с бойцами 11-го корпуса Корейской народной армии, высоко оценив их мастерство и отметив успешное выполнение задач универсального батальона.

    По словам Ким Чен Ына, внедрение новых методов в обучении командиров способствует укреплению боевого духа и профсамостоятельности офицеров.

    Он подчеркнул, что ключевая задача армии – завершить подготовку к войне, а важнейшим направлением назвал антиимпериалистический классовый фронт.

    «Боевая подготовка, направленная на то, чтобы превратить все уровни армии в элитную силу, которая тщательно и безупречно выполняет любой приказ, является первой революционной задачей», – приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.

    Лидер КНДР призвал совершенствовать тренировочные площадки, внедрять современные методы и системы подготовки, чтобы соответствовать требованиям времени.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время визита в посольство России в Пхеньяне Ким Чен Ын подчеркнул, что считает дружбу с президентом России Владимиром Путиным поводом для особой гордости.

    Коментарии (0)
    13 мая 2025, 14:31 • Новости дня
    Представитель НАТО заявил о превосходстве России в радиоэлектронной борьбе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Системы радиоэлектронной борьбы Североатлантического альянса уступают российским аналогам по качеству и количеству, признал представитель НАТО.

    Системы радиоэлектронной борьбы НАТО уступают по эффективности российским разработкам, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя альянса Бас Ньювенхаузе. По его словам, альянс пока не создал и не принял на вооружение столько средств РЭБ и такого уровня, как «некоторые потенциальные противники». Портал Breaking Defense подчеркивает, что применение Россией систем РЭБ в ходе конфликта на Украине показало их превосходство.

    Ньювенхаузе заявил, что альянсу необходимо кардинально изменить подход к вопросам радиоэлектронной борьбы, чтобы быть готовым к возможным военным конфликтам. Он отметил, что одной из ключевых проблем НАТО остается сильная зависимость от американских технологий и оборудования в этой сфере.

    Ранее глава украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявляла, что на сегодня лучшие в мире системы РЭБ находятся на вооружении российской армии. По ее словам, западное оборудование, поставленное Киеву, оказалось неэффективным против российских средств радиоэлектронной борьбы. Аналитики The New York Times также отмечали технологическое превосходство российских комплексов в этой области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области подавили беспилотник с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Специалисты разрабатывают новый комплекс РЭБ «Ель-1» для защиты от FPV-дронов. Украинские беспилотники в Тульской области также подавили средствами РЭБ.

    Коментарии (0)
    15 мая 2025, 12:28 • Новости дня
    Трамп анонсировал сопровождение F-47 сотнями боевых дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп сообщил о планах сопровождать истребители шестого поколения F-47 сотнями новейших беспилотников в боевых операциях.

    Американские истребители шестого поколения F-47 будут выполнять боевые задачи в сопровождении сотен беспилотников, передает ТАСС. Дональд Трамп отметил, что США планируют создать крупнейшую и новейшую линейку недорогих дронов для истребителей F-55 и F-35, однако основное внимание будет уделено F-47. По словам Трампа, F-47 – это «прекрасное оружие» с колоссальными возможностями, которое будет сопровождаться сотнями дронов.

    Во время встречи с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе Трамп обратился к главе корпорации Boeing Келли Ортбергу с просьбой рассказать о F-47. Ортберг заявил, что Boeing планирует в ближайшем будущем запустить производство нового истребителя. Трамп также пошутил, что ему нравится название F-47, намекая на свой порядковый номер как президента.

    Ранее Трамп предоставил Boeing контракт на разработку F-47 по программе Next-Generation Air Dominance (NGAD). Американский лидер подчеркнул, что испытательные полеты экспериментальной модели F-47 проходят уже около пяти лет, а сам самолет существенно превосходит по возможностям авиационную технику других стран.

    Семейство NGAD разрабатывается для замены истребителя-бомбардировщика F-22 и включает пилотируемый компонент, который станет новым стандартом для американских военно-воздушных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США отложили поставку истребителей F-35 в Израиль из-за технических неисправностей. Британия понесла огромные убытки из-за покупки американских истребителей F-35. Британия признала нехватку летчиков для эксплуатации F-35.

    Коментарии (0)
    14 мая 2025, 08:10 • Новости дня
    В МАИ представили российский контроллер для управления беспилотниками

    МАИ показал российский контроллер для автономного управления беспилотниками

    Tекст: Мария Иванова

    Московский авиационный институт объявил о создании собственного полетного контроллера, который способен управлять беспилотниками различных типов и обрабатывать видеосигналы на борту.

    Устройство, представленное МАИ, стало центральным узлом управления беспилотными летательными аппаратами, сообщает ТАСС.

    Разработка выполняет функции автопилота, вычислительного блока и системы обработки данных, что позволяет аппарату работать полностью автономно. По словам главного конструктора центра МАИ Максима Калягина, полетный контроллер отличается расширенными возможностями за счет мощных вычислительных и сенсорных компонентов, превосходящих импортные аналоги.

    Контроллер способен в реальном времени анализировать большие потоки данных от датчиков, обеспечивая интеллектуальное управление, адаптацию к изменяющимся условиям и корректировку маршрута. Особое внимание разработчики уделили работе с видеоданными: устройство обрабатывает видеопоток, распознает образы и выполняет функции компьютерного зрения, такие как классификация объектов и детекция препятствий.

    Полетный контроллер легко интегрируется в различные типы беспилотных платформ – самолеты, вертолеты, мультикоптеры, а также наземные роботизированные системы. Производитель предусмотрел пассивную систему терморегулирования, что обеспечивает стабильную работу устройства в широком диапазоне температур. Разработка уже запущена в серийное производство и применяется для учебных, научных и прикладных задач. В МАИ сообщили, что программная поддержка устройства будет расширяться, а также разрабатываются новые конфигурации для разных аппаратов и сценариев.

    Накануне сообщалось, что конструкторы МАИ разработали дрон с модульной конструкцией и полностью отечественными компонентами.

    В России создали транспортный беспилотник «Ямщик», который оснащен защитой от дронов. З

    последний год производство отечественных беспилотников увеличилось почти втрое, при этом в разработке участвуют более 600 компаний, заявил в конце апреля председатель правительства Михаил Мишустин.

    Коментарии (2)
    16 мая 2025, 03:09 • Новости дня
    Испанцы эвакуировались из Триполи на самолете после боев

    Стало известно о вывозе 17 испанцев из Триполи в Рим самолетом

    Tекст: Денис Тельманов

    Граждане Испании, заблокированные в ливийском Триполи из-за вооруженных столкновений, смогли покинуть страну и вылететь в Рим через Мисрату.

    Семнадцать граждан Испании, оказавшихся в ловушке в Триполи из-за вспышки боевых действий, были эвакуированы на самолете в Рим, передает РИА «Новости». Агентство ссылается на сведения от источников в Министерстве иностранных дел Испании. Ранее сообщалось о девяти испанцах из бизнес-делегации, организованной Торговой палатой Таррагоны, ожидавших помощи для возвращения домой.

    По данным источников, эвакуация прошла через аэропорт Мисраты, который находится примерно в 200 километрах от Триполи. Не уточняется, был ли это специальный рейс, организованный властями Испании, или коммерческий перелет. Причиной эвакуации стали вооруженные столкновения и убийство главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абделя Гани аль-Кикли. В ходе боев в столице Ливии погибли шесть человек.

    Министерство внутренних дел ПНЕ накануне объявило о стабилизации ситуации в городе, однако ливийская газета Al Wasat позднее сообщила о возобновлении столкновений между силами, поддерживающими президентский совет и министерство обороны ПНЕ в ночь со вторника на среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел Ливии заявило о нормализации обстановки в Триполи после серии вооруженных столкновений. Российским гражданам рекомендуют воздержаться от поездок в западные районы Ливии из-за применения тяжелого вооружения в столице. В Триполи произошла попытка покушения на Али аль-Джабари, командира Сил поддержки служб безопасности МВД Правительства национального единства.

    Коментарии (0)
    14 мая 2025, 14:42 • Новости дня
    Компания «Техинком» присоединилась к концерну «Калашников»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На мероприятии в парке «Патриот» объявили о присоединении компании-разработчика бронежилетов 6Б45 и фирмы «Луггар» к концерну «Калашников».

    Компания «Техинком», выпускающая бронежилеты 6Б45 для Вооруженных сил России, вошла в состав концерна «Калашников», объявил гендиректор концерна Алан Лушников в ходе специального мероприятия в стрелковом комплексе парка «Патриот» в Московской области, передает ТАСС.

    По словам Лушникова, в состав группы компаний концерна вошли две новые структуры. «В состав группы компаний концерна вошли две новых структуры. НП «Техинком» – разработчик бронежилета со славной историей 6Б45. Сейчас он очень активно используется на театре СВО», – заявил он.

    Кроме «Техинкома», концерн пополнился КБ «Луггар», которое занимается разработкой прицелов для стрелкового оружия по военной тематике. Лушников подчеркнул, что обе компании имеют богатый опыт и ранее уже сотрудничали с концерном. Теперь эти структуры официально стали частью «Калашникова».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший бронежилет экипировки «Ратник-2» выдержал попадание пули из снайперской винтовки СВД-С с расстояния 100 метров. Военнослужащие российской армии оценили элементы боевой экипировки «Ратник», отметив их преимущества и недостатки. Бронежилет 6Б45 питерской компании «Техинком» вызывает положительные эмоции у военных.

    Коментарии (0)
    15 мая 2025, 13:10 • Новости дня
    В Башкирии опрокинулся грузовик с трофейной техникой НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе трассы М-5 под Уфой тягач с трофейной техникой НАТО попал в аварию, в результате которой пострадали два человека.

    Тягач с трофейной техникой НАТО столкнулся с легковым автомобилем Kia на 1518-м километре трассы М-5 в Иглинском районе Башкирии, передает ТАСС. По данным регионального ГУ МЧС, в результате столкновения грузовой автомобиль съехал с дороги, опрокинулся на бок, а два человека получили травмы.

    На фотографиях, опубликованных спасателями, виден лежащий на боку армейский грузовик с прицепом, перевозившим бронеавтомобиль. Ранее в Уфе завершилась выставка трофейной техники НАТО, после чего техника перевозилась по трассе.

    Сотрудники МЧС оказали первую помощь пострадавшим на месте происшествия и отключили аккумуляторные батареи, чтобы предотвратить возгорание. Для подъема опрокинувшегося тягача планируется использовать автокран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские конструкторы изучили подбитую западную военную технику и не обнаружили в ней ничего особенного. Предварительные итоги анализа трофейной бронетехники стран НАТО показали, что машины отличаются избыточной и не всегда рациональной сложностью конструкции. Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» смогли ознакомиться с бронемашинами западного образца.

    Коментарии (0)
    16 мая 2025, 00:24 • Новости дня
    Украинские войска 22 раза обстреляли территории ДНР за сутки

    Украинские атаки затронули Горловское и Донецкое направления, ранены мирные жители

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшие сутки отмечено новое увеличение числа обстрелов позиций и населенных пунктов ДНР вооруженными силами Украины, ранены двое гражданских.

    Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, передает РИА «Новости». В официальном сообщении управления республики говорится, что всего было выпущено 63 различных боеприпаса.

    Двадцать одна атака пришлась на горловское направление, одна – на донецкое. Уточняется, что в результате обстрелов ранены двое мирных жителей.

    За предыдущие сутки фиксировалось 34 обстрела территории республики. Власти ДНР продолжают документировать факты военных преступлений Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инфраструктурные объекты в Калининском и Центрально-Городском районах Горловки пострадали в результате атак семи беспилотников, три мирных жителя ранены.

    Украинские войска нанесли удары по территории ДНР, в результате которых получили ранения двое мирных жителей, включая подростка.

    Подразделения группировки «Запад» освободили Торское, а группировка «Центр» освободила Новоалександровку в ДНР.

    Коментарии (0)
    16 мая 2025, 05:22 • Новости дня
    Снайперы уничтожили троих боевиков ВСУ и дрон под Ореховым

    Снайперская пара прикрыла штурмовую группу, уничтожив ВСУ и октокоптер

    Tекст: Денис Тельманов

    Снайперы 19-й гвардейской мотострелковой дивизии успешно предотвратили обход российской штурмовой группы под Ореховым, ликвидировав угрозу с фланга.

    Снайперская пара 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» обеспечила прикрытие российской штурмовой группы, уничтожив троих военнослужащих ВСУ и вражеский октокоптер Р-18 типа «Баба-Яга», пишет РИА «Новости». Командир стрелковой роты снайперов с позывным «Амур» рассказал, что противник пытался незаметно обойти штурмовую группу с фланга, выйдя из окопа.

    «Противник захотел вылезти из окопа и обойти всю нашу штурмовую группу с тыла», – заявил «Амур». По его словам, благодаря заранее просчитанным поправкам удалось ликвидировать противника на подходе.

    К вечеру снайперская пара также уничтожила дрон-октокоптер Р-18, применяемый ВСУ для ударов и разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казак Юрий Деев рассказал, что сбить тяжелый украинский дрон типа «Баба-яга» из дробовика невозможно, для этого требуется автомат и поражение аккумулятора. В Херсонской области тяжелый дрон-бомбардировщик «Баба-Яга», собранный из сбитых украинских аппаратов, прошел успешное боевое тестирование. На харьковском направлении российские мотострелки сбили ударный гексакоптер «Баба-Яга» с помощью FPV-дрона.

    Коментарии (0)
    Главное
    Мерц отказался от поставок ракет Taurus Украине
    США сняли санкции с КТК
    Гражданина Украины обвинили в попытке поджога дома премьера Британии
    105 человек стали финалистами конкурса «Лидеры России. Политика»
    СК изъял в Челябинске 1,5 тыс. электросамокатов
    Определен актер, который сыграет роль молодого Сталина
    Сексолог объяснил разные взгляды на секс миллениалов и зумеров

    Проекту самолета «Байкал» нашли выход из тупика

    Разрабатываемый на замену самых массовых самолетов в истории Ан-2 легкий самолет «Байкал» попал под раздачу. Его раскритиковал вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, фактически заявив о приостановке производства. Однако Минпромторг уверил, что работа над самолетом продолжается. Что пошло не так, и почему России так важно создать современную замену «кукурузнику»? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем Стамбул-2025 отличается от Стамбула-2022

    Прибывшая в Стамбул для переговоров с Украиной российская делегация «готова к серьезной работе», заявляют в российском МИД. Главой делегации вновь, как и в 2022 году, стал помощник президента Владимир Мединский. И хотя этим фактом в Киеве крайне раздражены, на самом деле у принятого руководством России решения о составе такой делегации есть неумолимая логика. Подробности

    Перейти в раздел

    Как была сорвана попытка Польши захватить Белоруссию

    105 лет назад, 14 мая 1920 года, началось контрнаступление Красной армии в ходе Советско-польской войны. Только что родившееся польское государство решило поживиться землями России, пока наша страна была охвачена пожаром Гражданской войны. А за этой попыткой негласно стояли недавние союзники Российской империи по Антанте – Франция и Великобритания. Подробности

    Перейти в раздел

    Празднование Дня Победы вызвало всплеск ненависти к русским Эстонии

    Эстонская пресса шельмует жителей города Нарва, большинство населения которого составляют русские. Эстонское государство рассматривает эту территорию как гнездо сепаратистов, которое необходимо держать под жестким контролем. У самих жителей Нарвы это рождает четкие ассоциации с Донбассом, обитателей которого в Киеве тоже любили изображать недочеловеками. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

    • Зеленский поссорился с Китаем

      Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............