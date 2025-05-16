ЛМУРы уничтожили две цели одним выстрелом в зоне СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Армейская авиация, оснащённая легкими многоцелевыми управляемыми ракетами (ЛМУР) «Изделие-305», демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации на Украине, передает Ростех.

Как отмечают в госкорпорации, «комплекс позволяет точечно уничтожать цели любой сложности – укрытия противника, огневые точки, скопления живой силы, бронетехнику». Особый случай – «снайперский выстрел» ЛМУР по американской БМП Bradley, когда одним пуском была уничтожена и сама машина, и переправа, по которой она переходила.

Экипажи вертолетов могут управлять ракетой на всей траектории, а головка самонаведения обеспечивает оператору на борту картинку высокого качества независимо от погодных условий и времени суток. Благодаря мультирежимной системе наведения ЛМУР остается эффективной днем и ночью, а также способна работать в любую погоду.

Разработчик ракеты – концерн «Высокоточные комплексы». Главной особенностью «Изделия-305» называют высокую защиту от радиоэлектронной борьбы: на данный момент, как подчёркивают в Ростехе, противнику не удалось ни сбить такую ракету с курса, ни подавить её электронным воздействием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Изделие-305» показала хирургическую точность при применении в зоне спецоперации на Украине. Средства радиоэлектронной борьбы ни разу не смогли подавить эту ракету в ходе боевых действий. Ракеты «Изделие-305», которые применяют в том числе с вертолетов Ка-52М, являются серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины.