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ЛМУРы уничтожили две цели одним выстрелом в зоне СВО
Вертолеты с легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) «Изделие-305» успешно поразили украинскую БМП вместе с переправой, что продемонстрировало возможности комплекса в реальном бою.
Армейская авиация, оснащённая легкими многоцелевыми управляемыми ракетами (ЛМУР) «Изделие-305», демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации на Украине, передает Ростех.
Как отмечают в госкорпорации, «комплекс позволяет точечно уничтожать цели любой сложности – укрытия противника, огневые точки, скопления живой силы, бронетехнику». Особый случай – «снайперский выстрел» ЛМУР по американской БМП Bradley, когда одним пуском была уничтожена и сама машина, и переправа, по которой она переходила.
Экипажи вертолетов могут управлять ракетой на всей траектории, а головка самонаведения обеспечивает оператору на борту картинку высокого качества независимо от погодных условий и времени суток. Благодаря мультирежимной системе наведения ЛМУР остается эффективной днем и ночью, а также способна работать в любую погоду.
Разработчик ракеты – концерн «Высокоточные комплексы». Главной особенностью «Изделия-305» называют высокую защиту от радиоэлектронной борьбы: на данный момент, как подчёркивают в Ростехе, противнику не удалось ни сбить такую ракету с курса, ни подавить её электронным воздействием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Изделие-305» показала хирургическую точность при применении в зоне спецоперации на Украине. Средства радиоэлектронной борьбы ни разу не смогли подавить эту ракету в ходе боевых действий. Ракеты «Изделие-305», которые применяют в том числе с вертолетов Ка-52М, являются серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины.