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Казачий батальон «Ермак» отметил третью годовщину
Казачий батальон «Ермак» (БАРС-15) отметил третью годовщину со дня своего создания, сообщили во Всероссийском казачьем войске.
Казачий батальон «Ермак» (БАРС-15) отмечает третью годовщину со дня основания. Подразделение было сформировано 15 мая 2022 года и с первых дней принимает участие в ключевых направлениях спецоперации на Украине, сообщается в Telegram-канале Всероссийского казачьего общества.
«Батальон создан Волжским казачьим войском совместно с Оренбургским казачьим войском», – подчеркнули представители организации.
За прошедшие три года бойцы батальона неоднократно удостаивались государственных, ведомственных и казачьих наград за проявленное мужество и ратные подвиги.
Сегодня казачий батальон «Ермак» продолжает нести службу на передовой, выполняя задачи по защите Отечества и православной веры. Командование отмечает, что бойцы подразделения сохраняют верность традициям и остаются одним из символов современного казачества.
Ранее глава ФАДН Игорь Баринов заявил о значительном увеличении роли казачества в защите интересов России.
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