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В ФАДН отметили роль российского казачества в защите интересов страны
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов заявил о значительном увеличении роли казачества в защите интересов России, отметив присутствие более 19 тыс. казаков на линии боевого соприкосновения и создание добровольческих подразделений в ряде регионов.
Баринов отметил возросшую роль российского казачества в защите интересов страны. Его заявление прозвучало на итоговом заседании коллегии агентства, посвященном десятилетию его создания, сообщает Telegram-канал Всероссийского Казачьего Общества.
«В контексте защиты интересов нашей страны не могу не отметить возросшую роль российского казачества», – сказал Баринов.
Он подчеркнул, что на линии боевого соприкосновения в составе 27 добровольческих подразделений, воинских частей и соединений Вооруженных сил и Росгвардии находятся более 19 тыс. казаков.
С учетом ротации общее число казаков, участвовавших в специальной военной операции, превышает 44 тыс. человек. В Крыму, а также Белгородской, Брянской и Курской областях созданы казачьи добровольческие подразделения территориальной обороны, что подчеркивает их значимость в защите страны.