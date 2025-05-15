Ученые обнаружили в Гарварде оригинал Великой хартии вольностей

Tекст: Мария Иванова

Оригинал важного государственного документа был выявлен после проверки британским профессором Королевского колледжа Лондона Дэвидом Карпентером, передает ТАСС. Карпентер обратил внимание на совпадения между хранящимся в Гарварде экземпляром и другими оригиналами хартии Эдуарда I 1300 года.

В сотрудничестве с британским коллегой Николасом Винсентом и учеными Гарварда были проведены спектральные исследования, которые подтвердили идентичность текста с другими оригиналами. По их мнению, найденный документ был подготовлен для округа Эпплби и в начале XIX века принадлежал помещику Уилльяму Лоутеру. Позже он попал на аукцион и был куплен Гарвардом в 1946 году.

Профессор Карпентер заявил: «Это фантастическое открытие. Великая хартия Гарварда достойна чествования, не просто как копия, запятнанная и изношенная, но как оригинал одного из самых важных документов в истории конституционного права мира, краеугольного камня свобод в прошлом, настоящем и будущем, которое еще предстоит отстоять».

Хартия, составленная изначально в 1215 году при короле Иоанне Безземельном, была позже подтверждена разными монархами, в том числе Эдуардом I. В мире насчитывается 25 оригиналов документа, лишь три находятся вне Британии.

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