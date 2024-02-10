Что содержится в письмах Хмельницкого, переданных Такеру Карлсону

Tекст: Матвей Мальгин

Когда люди не знают истории, им можно предложить в качестве истории самые низкопробные выдумки, созданные в политических целях. Именно так и поступают украинские власти и их околонаучная обслуга, подсовывая и собственному народу, и западной общественности всякую лажу под видом «истории Украины». В учебной и научно-популярной литературе Украины со времен профессора Грушевского распространен нарратив о том, что в XVII веке якобы существовала некая «украинская козацкая держава».

Этот миф служит частью фундамента, на котором базируется и ряд других ключевых положений украинской пропаганды. Вместе с постулатами о том, что современная Россия не является наследницей Киевской Руси, что настоящие русские – это украинцы, а жители России – это «мордва», что дочь Ярослава Мудрого, жена французского короля, была украинкой, и тому подобная чушь.

Но документы того времени прекрасно сохранились в архивах и неоднократно опубликованы. Эти документы показывают реальную историю тех территорий, которые сегодня входят в состав Украины. И именно эти документы передал президент России Владимир Путин своему недавнему американскому собеседнику, Такеру Карлсону.

«И все-таки – это документы из архива, копии. Здесь письма Богдана Хмельницкого, тогда человека, который контролировал власть в этой части русских земель, которые мы сейчас называем Украиной. Он писал в Варшаву с требованием соблюдения их прав, а после того, как получил отказ, начал писать письма в Москву с просьбой взять их под сильную руку московского царя. Здесь копии этих документов. Я вам их оставлю на добрую память. Там есть перевод на русский, потом переведете на английский язык», – сказал президент американскому телеведущему.

Точного списка переданного у нас нет, но содержимое посланий Хмельницкого и царю Алексею Михайловичу, и польскому королю прекрасно известно. Они не раз публиковались и даже были изданы одной книгой (Документы Богдана Хмельницкого, Киев, 1961).

Что мы видим из этих писем, а также опубликованных ранее донесений русских приказных людей? То, что написаны послания царю на «суржике», близком к русскому языку, но с большим количеством польских слов. Послания же польскому королю Яну-Казимиру и его воеводам, а также многие инструкции собственным подчиненным сделаны по-польски. Шведской же королеве он писал на латыни.

А вот чего там точно нет, то это упоминания «украинской козацкой державы» и слова «Украина». А что же было? Как себя именовал гетман? Называл ли он себя «украинцем»?

В письме царю от 8 июня 1648 года из Черкасс (ЦГАДА, ф. 124. Малороссийские дела, оп. 3, № 28, л. 2 (подлинник). Опубл.: Памятники КК.— Т. I.— С. 219—221; Акты, относящиеся к истории южной и западной России., Т. 3., стр. 207—208) он так себя назвал: «Вашему царскому величеству найнизши слуги. Богдан Хмельницкий, гетман з Войском его королевской милости Запорозким». Этот документ наверняка был в папке, переданной Карлсону, и в нем Хмельницкий – еще подданный польского короля, хотя при этом и нижайший слуга русского царя.

И было в этом письме, которое в советское время окрестили «сообщением о победах над польским войском и желании украинского народа объединиться с Россией», еще два очень важных места. Первое из них касается общности веры: «…радостно пришло нам твою царскую велможност видомим учинити оповоженю вири нашое старожитной греческой, за которую з давних часов и за волности свои криваве заслужоние, от королей давних надание помир[ем] и до тих час от безбожних ариян покою не маем».

То есть речь идет о притеснениях православия, общего и для царя, и для гетмана с его войском.

И чтобы эти притеснения, унижения и подмены прекратить, гетман видит такой выход. «Зичили бихмо соби самодержца господаря такого в своей земли, яко ваша царская велможност православний хрестиянский цар, азали би предвичное пророчество от Христа Бога нашего исполнилося, што все в руках его святое милости. В чом упевняем ваше царское величество, если би била на то воля Божая, а поспех твуй царский зараз, не бавячися, на панство тое наступати, а ми зо всим Войском Запорозким услужить вашой царской велможности готовисмо, до которогосмо з найнижшими услугами своими яко найпилне ся отдаемо», – писал Хмельницкий Алексею Михайловичу.

Не прошло и года, как Богдан Хмельницкий, согласно отчету (статейному списку) русского посла Григория Унковского, побывавшего у гетмана весной 1649 г., заявил: «А мы царского величества милости ищем и желаем потому, что с Владимрова святаго крещенья одна наша благочестивая вера с Московским государством и имели едину власть.

А отлучили нас неправдой своей и насилием лукавые ляхи».

В письме царю от 12 ноября 1652 года из Чигирина (Акты, относящиеся к истории южной и западной России, т. III, стр. 483. М.,1940) упоминание о короле в титулатуре гетмана уже отсутствует, и он представляется так: «царю православному, прямо верные слуги Богдан Хмельницкий гетман с Войском Запорожским рукою своею».

А обращается Хмельницкий к Алексею Михайловичу так: «Смиренно вашему царскому величеству благодарим, что ваше царское величество, яко царь православный, нас слуг и подножий своих, всего Войска Запорожского, от милостивые благодати своея отдаляти не позволяешь и так чрез послов своих благодеяние свое показуешь, как чрез оных же и многократно нас милостивым жалованьем своим призирати изволяешь, что все ничем иным, только на всякое повеление вашего царского величества нашими готовыми услугами, против всякого неприятеля вашего царского величества отслуговати должни будем. А за милостивое жалованье вашему царскому величеству низко бьем челом». Заметим, что Россия еще решения не приняла и, типа, признавала территориальную целостность Речи Посполитой.





А дальше, когда царь решил, Земский Собор одобрил, а казаки присягнули, Хмельницкий из Переяслава писал теперь уже своему государю: «Вашему царскому величеству верные подданные и нанижайшие слуги Богдан Хмельницкий, гетман с Войском вашего царского величества Запорожским» (ЦГАДА, ф. 124. Малороссийские дела, оп. 1, 1654, № 1, л. 35—38 (спи­сок XVII в.), Опубл.: Акты, относящиеся к истории южной и западной России, Т. 10.—№ 4/11, стр. 261—262).

И где здесь «украинская козацкая держава»? Есть войско Запорожское, сначала его королевского, а его царского величества «з городами их и з землями», как тогда говорили, а сам его командир именует себя «мы», что зачастую вводит в заблуждение. Но так себя именовали и другие командующие того времени, например, принц Конде.

Не упоминается никакая Украина как территория войска. А вот Малороссия есть. Хмельницкий пишет царю в письме от 4 июня 1654 г. из Чигирина так: «Ис которого милостивого жалования вся единодушно Малая Росия обрадовалася, что твое царское величество неисчетную милость свою государскую так ныне, яко и впредь сего, обещати изволишь» (ЦГАДА, ф. 124. Малороссийские дела, 1654, № 17, л. 38 - 41). И уж тем более нет под его началом никаких украинцев.

Зато, рассказывая царю в том же письме о привилегиях Печерской лавры, он пишет, что они были «от старожитных, благочестивых, блаженныя памяти князей и панов росийских». То есть, в отличие от современных украинских идеологов школы Грушевского, он древнюю Русь и современную ему Россию не отделял друг от друга. Униатов же он называл не греко-католиками, как принято сейчас, а «унею ересью иноверскою» в письме царю от 4 июля 1654 г. (ЦГАДА, ф. 124. Малороссийские дела, 1654, № 17, л. 77 - 79).

Так что нужно учить матчасть, и тогда станет понятно, что было и есть на самом деле, а что является лишь выдумкой украинских националистов.