Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.0 комментариев
В Верховном суде назвали поэтапную цифровизацию залогом справедливости
В Верховном суде выступили за поэтапную цифровизацию залогом справедливости
Внедрение цифровых технологий в судах должно проходить постепенно, чтобы обеспечить равные права всем гражданам, включая тех, кто не пользуется интернетом, заявил генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде России Владислав Иванов.
По словам Иванова, последовательное внедрение цифровых технологий в работе судов обеспечит равный доступ к правосудию и не допустит ущемления интересов тех, кто не может пользоваться интернетом, передает РАПСИ.
«Я сторонник не реформы и не революции, а постепенной эволюции судебной системы», – отметил Иванов, подчеркнув, что судебный департамент может в сжатые сроки подготовить техническую базу для полного перехода на электронное судопроизводство.
По словам главы департамента, сейчас суды продолжают использовать бумажные документы, и, несмотря на цифровизацию, полностью от них отказываться пока рано. Он отметил, что внедрение новых технологий должно проходить без ущерба для граждан, ищущих защиты своих прав, иначе возможны негативные последствия как от торможения, так и от излишней поспешности.
Иванов напомнил, что в период пандемии COVID-19 российское правосудие выдержало нагрузку за счет мобилизации технологических ресурсов, что позволило не приостанавливать судопроизводство, в отличие от ряда других стран. Он подчеркнул, что запас прочности российской судебной системы высок, но приоритетом остаются интересы граждан.
Ранее сообщалось, что российская судебная система рассматривает внедрение искусственного интеллекта и блокчейна для автоматизации процессов и повышения эффективности работы судов.