Дело об избиении комментатора Скворцова прекратили после примирения сторон

Tекст: Мария Иванова

Следствие по делу об избиении спортивного комментатора Романа Скворцова в Новосибирске прекращено, сообщает ТАСС. Как заявили в прокуратуре Новосибирской области, стороны обратились с просьбой о закрытии дела.

«Уголовное дело прекращено, обе стороны подали заявления с просьбой о закрытии. Прекращено за примирением сторон», – сообщили в ведомстве.

Прокуратура уточнила, что основанием для прекращения расследования послужило примирение между потерпевшим и обвиняемым. Подробности примирения и дополнительные обстоятельства конфликта не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спортивный комментатор Роман Скворцов выразил благодарность за поддержку и сообщил о планах вернуться к работе.

Полицейские Новосибирска задержали мужчину, возможно причастного к нападению, после которого Скворцов был госпитализирован с серьезными травмами.

Подозреваемый в избиении Скворцова заявил, что конфликт начался из-за оскорбительных слов со стороны потерпевшего.