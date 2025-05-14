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Дело об избиении комментатора Скворцова прекратили после примирения сторон
Уголовное преследование по делу о нападении на спортивного комментатора Романа Скворцова в Новосибирске завершилось после того, как стороны достигли примирения.
Следствие по делу об избиении спортивного комментатора Романа Скворцова в Новосибирске прекращено, сообщает ТАСС. Как заявили в прокуратуре Новосибирской области, стороны обратились с просьбой о закрытии дела.
«Уголовное дело прекращено, обе стороны подали заявления с просьбой о закрытии. Прекращено за примирением сторон», – сообщили в ведомстве.
Прокуратура уточнила, что основанием для прекращения расследования послужило примирение между потерпевшим и обвиняемым. Подробности примирения и дополнительные обстоятельства конфликта не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спортивный комментатор Роман Скворцов выразил благодарность за поддержку и сообщил о планах вернуться к работе.
Полицейские Новосибирска задержали мужчину, возможно причастного к нападению, после которого Скворцов был госпитализирован с серьезными травмами.
Подозреваемый в избиении Скворцова заявил, что конфликт начался из-за оскорбительных слов со стороны потерпевшего.