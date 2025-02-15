Комментатор Скворцов впервые прокомментировал инцидент с избиением в Новосибирске

Tекст: Мария Иванова

Скворцов поделился в Telegram-канале своими эмоциями по избиенслеия в Новосибирске.

Он выразил благодарность за оказанную поддержку и извинился перед своими подписчиками. «Не прочитал ещё даже половины, скажу одно: тронут, извините, что подвел. Все будет хорошо, недельку еще надо долежать, а там через месяц и в хоккейку двигаться разрешат», – написал Скворцов.

49-летний Скворцов известен как комментатор на крупных спортивных событиях, таких как Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Спортивный комментатор попал в больницу после конфликта с посетителями бара в Новосибирске, сообщил ранее источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел в ночь на 9 февраля, когда Скворцова, после выхода из бара-ресторана Jonathan, ударил один из посетителей другого заведения, Beerfactory. В результате журналист получил ушиб головного мозга и гематому.

Полицейские Новосибирска задержали возможного причастного к избиению Романа Скворцова. Подозреваемый дал признательные показания и был отпущен под подписку о невыезде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемый в избиении комментатора Романа Скворцова заявил, что конфликт якобы возник из-за оскорблений со стороны потерпевшего.