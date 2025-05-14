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В Челябинске стартовал второй форум «Российская креативная неделя – Урал»
В Челябинске собрались более 200 экспертов и участников из 14 регионов России и 12 иностранных государств, чтобы обсудить вклад креативных индустрий в экономику и ценности страны.
Второй форум «Российская креативная неделя – Урал» начал работу в Челябинске. Мероприятие проходит 13 и 14 мая в Radisson Blu Hotel, где более 200 экспертов обсуждают лучшие практики и новые подходы в развитии креативных индустрий. В числе участников – представители власти, институтов развития, исследовательских компаний и креативного бизнеса из России, а также гости из стран СНГ, Африки и Азии.
Ключевая тема форума – креативная экономика как индустрия ценностей, которому посвящены стратегические сессии и пленарное заседание с участием представителей бизнеса, исследовательских компаний, федеральной и региональной власти. Основные треки программы касаются рынков моды, медиа, ИТ, кино и анимации, культуры и искусства, гастрономии, пространственного развития.
Деловая часть форума стартовала пленарным заседанием «Креативная экономика как индустрии ценностей». В обсуждении приняли участие полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков, а также руководители ведущих исследовательских и креативных организаций.
Артем Жога в приветствии подчеркнул важность мер поддержки малого и среднего бизнеса в креативном секторе и акцентировал внимание на второй волне внедрения регионального стандарта развития индустрий, разработанного Агентством стратегических инициатив.
«Уверен, необходимо предоставить все меры поддержки и создавать все условия для самореализации и развития талантов, чтобы малые и средние компании динамично росли», – заявил Жога.
Алексей Текслер отметил, что креативная экономика стала инструментом продвижения общенациональных ценностей и выразил уверенность в значимости форума для формирования новых идей и смыслов в креативных продуктах. Сергей Новиков напомнил, что ежегодная выручка креативных индустрий страны превышает 14,5 трлн рублей, а новые законодательные инициативы позволяют регионам самостоятельно формировать механизмы поддержки отрасли.
Марина Монгуш выразила уверенность, что форум закрепит за Челябинской областью статус одного из лидеров отрасли, а Валерий Федоров поделился свежими данными ВЦИОМ о востребованности креативных индустрий: 91% жителей Урала считают их развитие важным, а 65% связывают креатив с сочетанием творчества и материального эффекта.