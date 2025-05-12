Ростех передал армии партию новых истребителей Су-35С

Tекст: Дмитрий Зубарев

ОАК передала очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С в войска, сообщает Telegram-канал Ростеха. Самолеты поколения 4++ полностью прошли заводские испытания и были проверены в различных рабочих режимах. После этого истребители совершили перелет к местам дислокации.

Су-35С способен завоевывать господство в воздухе, уничтожать наземные и надводные цели днем и ночью и работать при различных погодных условиях на значительном удалении от базы. Экипажи ВКС при приеме новых машин выразили благодарность конструкторам и трудовым коллективам, создавшим эту авиационную технику.

В ОАК уточнили, что в производстве находятся новые партии Су-35С, а также других современных самолетов – Су-34 и Су-57.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» исполняет все необходимые объемы производства вооружения и военной техники для нужд спецоперации на Украине.