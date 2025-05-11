Фицо заявил о желании Запада продолжать конфликт на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Многие западные страны заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции, передает РИА «Новости». «Многим западным странам чрезвычайно важно, чтобы эта война продолжалась дальше», – заявил он журналистам в воскресенье.

Фицо отметил, что именно эта позиция стала причиной несогласия ряда государств на проведение прямых переговоров между Россией и Украиной. Премьер Словакии добавил, что верит в возможность изменения такого подхода.

Он подчеркнул, что решение о переговорах должно оставаться за Москвой и Киевом: если стороны заинтересованы в диалоге, они должны сами его вести. Фицо напомнил, что Запад уже срывал мирные переговоры между Россией и Украиной в 2022 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп анонсировал «большую неделю» в переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Владимир Путин предложил начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Лидеры Франции, Германии, Польши, Британии и Украины призвали к полному прекращению огня с 12 мая сроком не менее 30 суток и подчеркнули необходимость эффективного международного мониторинга.