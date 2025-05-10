Нарушений общественного порядка в ходе празднования 9 Мая в России не допущено

Tекст: Мария Иванова

Более 53 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии были задействованы для поддержания порядка на мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает ТАСС.

В пресс-службе ведомства сообщили: «Службу в период проведения праздничных мероприятий 9 Мая несли более 53 тыс. военнослужащих и сотрудников ведомства. Нарушений общественного порядка и общественной безопасности не допущено».

В Росгвардии уточнили, что до начала военных парадов и праздничных шествий специалисты инженерно-досмотровых групп обследовали места массового скопления людей. Сотрудники ведомства также участвовали в обеспечении безопасности во время шествий «Бессмертного полка», салютов и фейерверков.

Ранее власти Москвы призвали жителей столицы воздержаться от запуска дронов и пиротехники на время праздничных мероприятий. Нарушителей предупредили о возможной ответственности.