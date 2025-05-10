Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.3 комментария
Нарушений общественного порядка в ходе празднования 9 Мая в России не допущено
Во время массовых мероприятий 9 Мая безопасность по всей стране обеспечивали более 53 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии, серьезных происшествий не зафиксировано.
Более 53 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии были задействованы для поддержания порядка на мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает ТАСС.
В пресс-службе ведомства сообщили: «Службу в период проведения праздничных мероприятий 9 Мая несли более 53 тыс. военнослужащих и сотрудников ведомства. Нарушений общественного порядка и общественной безопасности не допущено».
В Росгвардии уточнили, что до начала военных парадов и праздничных шествий специалисты инженерно-досмотровых групп обследовали места массового скопления людей. Сотрудники ведомства также участвовали в обеспечении безопасности во время шествий «Бессмертного полка», салютов и фейерверков.
Ранее власти Москвы призвали жителей столицы воздержаться от запуска дронов и пиротехники на время праздничных мероприятий. Нарушителей предупредили о возможной ответственности.