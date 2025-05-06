Прокуратура Москвы напомнила о запрете запуска дронов

Tекст: Ольга Иванова

Московская прокуратура напомнила о запрете на полеты всех беспилотных летательных аппаратов, кроме предназначенных для государственных нужд. Запуск дронов, коптеров и авиамоделей без разрешения влечет административную ответственность по ст. 11.4 КоАП РФ: для граждан штраф до 50 тыс. рублей, а для юрлиц – вплоть до приостановления деятельности до 90 суток. В случае грубых нарушений возможна уголовная ответственность по ст. 271.1 УК РФ, предусматривающая лишение свободы, говорится в Telegram-канале прокуратуры.

Прокуратура подчеркнула, что в период празднования 80-летия Победы горожанам рекомендуется воздержаться от запуска фейерверков, петард, ракет и другой пиротехники. Использование пиротехники строго запрещено в местах массового пребывания людей, зданиях, на крышах и балконах. За нарушение требований пожарной безопасности по ст. 20.4 КоАП РФ предусмотрены административные штрафы, а при тяжелых последствиях возможна уголовная ответственность.

Гражданам рекомендуют сообщать о нарушениях законодательства и обнаружении беспилотников в правоохранительные органы.

Накануне сообщалось, что в преддверии праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы, москвичей предупредили о запрете запуска дронов и использовании пиротехники.

Кроме того, московские власти усилили контроль за запуском беспилотников и использованием пиротехники на фоне подготовки к празднованию юбилея Победы.