Москвичам напомнили о запрете запусков БПЛА и использования пиротехники

Полиция Москвы предупредила о запрете запусков БПЛА и использования пиротехники

Tекст: Дарья Григоренко

На сайте ведомства напомнили, что в столице введены ограничения на запуск всех видов беспилотных летательных аппаратов, включая дроны и модели. Город Москва объявлен бесполетной зоной, а несанкционированный запуск любых БПЛА грозит административной или уголовной ответственностью, отмечает ГУ МВД России по Москве.

В период подготовки к праздничным мероприятиям, посвященным 80-летию Победы, полицейские усилили работу по выявлению незаконных полетов дронов. Запуск любых беспилотников может быть предотвращен и уничтожен сотрудниками полиции во избежание угрозы жизни, здоровью и имуществу граждан. Закон «О полиции» разрешает применять оружие против подобных устройств, говорится в сообщении.

Как указали в пресс-службе, нарушители правил эксплуатации воздушного пространства, согласно статьям 11.4 и 11.5 КоАП РФ, могут быть оштрафованы до 50 тыс. рублей. Использование пиротехнических средств – петард, фейерверков, ракет и аналогичных изделий – также запрещено, особенно вблизи жилых домов, на балконах и в помещениях. За нарушение предусмотрена ответственность по статье 20.4 КоАП РФ.

Отмечается, что в случае тяжких последствий действий с пиротехникой возможна квалификация по уголовному кодексу. Граждан просят сообщать о замеченных беспилотниках в полицию по телефону 102.