Луговой раскрыл связь ситуации в Котельниках с мировыми структурами нелегальной миграции

Tекст: Ольга Иванова

В своем Telegram-канале Луговой пишет, что внимание британских СМИ к подмосковному городу Котельники указывает на то, что в России что-то вышло за рамки планов Лондона.

По словам депутата, британская разведка MI6 проявила интерес «после ролика об адской миграционной ситуации в подмосковном городке, где русские становятся меньшинством и вынуждены жить в условиях растущей агрессии и культурной изоляции. Город стремительно превращается в этнокриминальный анклав, процветают незаконные молельни, бордели, черные рынки, а школы дерусифицируются, в некоторых классах вообще не осталось детей русского происхождения».

Луговой полагает, что такая реакция связана с тем, что в России начали активно решать проблему миграции. Он пишет, что существует поддерживаемый Британией и международными организациями проект «Коридор Центральная Азия – Россия», который используется для давления на страну через миграционные потоки. Луговой связывает это с действиями таких структур, как USAID и Международная организация по миграции.

Кроме того, Луговой выразил опасения по поводу влияния мигрантов, включая радикально настроенных, на безопасность в России. Он указал, что в 2024 году мигранты, завербованные радикалами, устроили резонансные атаки: теракт в «Крокус Сити Холле», убийство генерала Кириллова. Он также критикует действия Британии за попытки раскачать внутреннюю ситуацию в России через работу с диаспорами и религиозными структурами.

«Английская разведка работает по накатанному сценарию: через диаспоры, исламские структуры, активистов, продвижение своих задач через ДУМ РФ. В прошлом году перед очередной чисткой дипломатического состава ФСБ зафиксировала плотные контакты сотрудников британского посольства с представителями ДУМ (работали по вбросу радикальной повестки). Оборвались ли эти связи? Не будем наивными», – рассуждает Луговой.

Депутат отметил, что по обновленным данным, в России находится около 650 тыс. нелегальных мигрантов. На этом фоне на 82% выросло количество особо тяжких преступлений среди несовершеннолетних мигрантов.

«Думаю, в этом особая заслуга Лондона – итог работы с диаспорами, через подконтрольные религиозные структуры, через грантоедов и «миротворцев» с британскими паспортами», – указал он.

По мнению политолога Ильи Ухова, Международная организация по миграции ООН (МОМ) играет ключевую роль в создании и поддержке масштабных миграционных потоков. Эта организация финансируется государствами-членами, включая российские взносы, и продвигает промигрантскую повестку, влияя на международное законодательство. «Масштабные миграционные потоки на самом деле – искусственно создаваемые и модерируемые. Их поддерживают, финансируют и продвигают организованные международные структуры. Причем еще и существующие на наши с вами налоги», – написал Ухов в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что отделение МОМ в Нигерии финансирует грантовую программу, направленную на государства, входящие в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Основные цели программы включают укрепление свободного передвижения людей и прав на проживание, а также защиту прав мигрантов и сотрудничество на трансграничном уровне. Он подчеркнул, что эти меры способствуют перемещению населения на север, в Европу, чему активно содействуют структуры ООН. Сети НКО помогают создать инфраструктуру для мигрантов, предоставляя им приюты, питание, одежду и юридическую поддержку. Эти меры применяются и в других регионах, включая Россию.

Политолог считает, что понимание методов и целей «организаторов бесконтрольных миграционных потоков низкоквалифицированного и культурно чужого населения» и «кишлакизации» будет способствовать большей устойчивости страны к этим вызовам.