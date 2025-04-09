Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.8 комментариев
Пентагон: Решение о военном присутствии в Европе примут после переговоров с Россией
Хегсет: США примут решение о военном присутствии в Европе с учетом переговоров с Россией
Соединенные Штаты готовят решение о военном присутствии в Европе, учитывая результаты переговоров с Россией и Украиной, однако окончательное решение примет президент Дональд Трамп, заявил министр обороны США Пит Хегсет.
Хегсет отметил, что обсуждения по этому вопросу будут продолжаться и дальше, и они в том числе затронут результаты диалога с Москвой, передает ТАСС.
На пресс-конференции в Панама-Сити, которая транслировалась Пентагоном, он сказал: «Единственным человеком, который вынесет решение относительно структуры американских сил в Европе, будет президент Трамп – верховный главнокомандующий».
Ранее телекомпания NBC, ссылаясь на источники в американской и европейской администрации, сообщила о возможном выводе до 10 тыс. американских военных из региона. Эти силы были дислоцированы в 2022 году предыдущей администрацией США для укрепления безопасности стран Восточной Европы на фоне конфликта на Украине.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские союзники все же обеспокоились по поводу возможного сокращения американских войск в Европе и обратились к США с просьбой координировать любые планы, чтобы избежать дестабилизации обороны НАТО.
Президент Польши Дуда днем ранее сообщил, что перемещение американских войск из хаба в Жешуве на другие базы в Польше было согласовано НАТО и не означает вывода войск из страны. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш добавил, что уход американских военных из Жешува не говорит об окончании американской военной помощи киевскому режиму.