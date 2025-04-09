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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Чем нынешнее противостояние в США похоже на Гражданскую войну

    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

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    9 апреля 2025, 12:34 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с главой АСИ Чупшевой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в среду намерен провести встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Встреча пройдет в Кремле, уточнил Песков, передает ТАСС.

    АСИ создали по предложению и задумке Путина, потому глава государства держит работу агентства под личным контролем, указал он.

    «Чупшева сегодня расскажет о том, как эта работа построена, какие есть результаты и перспективные планы развития», – заключил Песков.

    В январе президент поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив создать рейтинг российских компаний с учетом числа детей дошкольного возраста у сотрудников. В числе ответственных была назначена Чупшева, доклад по теме должен быть представлен до 15 апреля.

    8 апреля 2025, 12:25 • Новости дня
    Школьнице из ДНР подарили щенка от имени Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Девятилетняя школьница из ДНР, переехавшая в Мытищи, получила щенка от президента России Владимира Путина.

    Ветеринары Подмосковья вручили девятилетней школьнице, переехавшей с семьей из Донецкой народной республики, щенка, передает ТАСС.

    В государственной ветеринарной клинике в Мытищах девочке преподнесли щенка помеси шпица и лайки в возрасте 4-5 месяцев из приюта АНО «ЦСБЖ»,

    Щенок был вакцинирован против различных инфекций и заболеваний, включая чуму, аденовирусные инфекции и бешенство.

    Как сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Новиков, ребенку также рассказали о правилах содержания и ухода за домашними питомцами. Щенок был зарегистрирован в едином региональном реестре.

    Семья Анастасии переехала в Мытищи из Артемовска в ДНР. Девочка написала письмо президенту России, в котором рассказала о своей мечте иметь собаку. Щенка она решила назвать Тео.

    В декабре прошлого года донецкая школьница Лариса Гогина получила подарок от российского президента Владимира Путина – щенка породы шпиц, которого ей передал глава ДНР Денис Пушилин.

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    7 апреля 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин обсудил программу «Шаттл» с главой «Аэрофлота»

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским президент России Владимир Путин попросил рассказать о программе «Шаттл», которая обеспечивает частые рейсы между Москвой и Петербургом.

    Путин задал уточняющие вопросы о количестве кресел и названии программы, передает ТАСС.

    Александровский сообщил, что загрузка рейсов летом достигала 94-95%, а среднегодовая загрузка составляет около 90%. При этом основная компоновка самолета – 100 кресел без бизнес-класса. Программа позволила увеличить налет на самолетах SSJ-100 на 50%.

    Генеральный директор также отметил, что программа была реализована в 2024 году и является ключевым продуктом для компании. «Аэрофлот» является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet в России, имея в распоряжении 78 воздушных судов такого типа.

    Программа позволяет пассажирам бесплатно менять билеты в пределах 12 часов, но сохраняя направление. В рамках программы выполняется более 70 рейсов в сутки.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует обсудить с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским развитие компании и текущие проблемы в авиаотрасли.

    В ходе встречи Путин предложил «Аэрофлоту» расширить «плоские» тарифы для Дальнего Востока.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    Коментарии (7)
    7 апреля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин поддержал расширение «плоских» тарифов «Аэрофлота» для Дальнего Востока
    Путин поддержал расширение «плоских» тарифов «Аэрофлота» для Дальнего Востока
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с генеральным директором «Аэрофлота» Сергеем Александровским предложил доработать с Минтрансом идею расширения «плоских» тарифов для регионов Дальнего Востока.

    Речь идет о возможности включения в программу дополнительных городов и разрешения коммерческих тарифов на этих направлениях, передает ТАСС.

    Сейчас «плоские» тарифы авиакомпании действуют для пяти городов: Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Александровский подчеркнул, что в ближайшие планы входит добавление Благовещенска, Анадыря, Якутска и Улан-Удэ.

    Путин, выслушав предложения, поддержал инициативу, рекомендовав проработать детали с Минтрансом. «Отлично. С Минтрансом доработайте все», – отметил президент.

    Кроме того, на встрече обсуждался рост пассажиропотока «Аэрофлота». В прошлом году его объем на туристических направлениях России увеличится на 10%, достигнув 23 млн пассажиров. Среди лидеров по пассажиропотоку выделяются рейсы в Петербург, Сочи и Калининград. Значительное увеличение пассажиропотока зафиксировано на направлениях Горно-Алтайск, Калининград и Владивосток.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует обсудить с главой «Аэрофлота» Сергеем Александровским развитие компании и текущие проблемы в авиаотрасли.

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    7 апреля 2025, 15:52 • Новости дня
    В России запретили навязывать потребителям дополнительные услуги

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий навязывание покупателям автоматического приобретения страховки и дополнительных услуг без их согласия, предоставив право на возврат уплаченных сумм.

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно новым поправкам, продавцы обязаны получать письменное согласие клиента на дополнительные услуги. Автоматическое проставление согласия не будет считаться официальным, передает ТАСС.

    Документ запрещает навязывать дополнительные услуги до заключения договора на основные товары или услуги. Если покупатель оплатил навязанные услуги без своего согласия, он имеет право требовать возврата средств. По закону, деньги должны быть возвращены в течение трех дней после предъявления требований.

    Примеры недобросовестной продажи упомянуты в сопроводительных материалах. Это касается практики, когда при покупке авиабилетов и железнодорожных билетов автоматически проставляется согласие на добровольное страхование. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

    В декабре кабинет министров внес поправки в закон, запрещающие бизнесу навязывать автоматическое приобретение дополнительных услуг, таких как страховка.

    Ранее Путин подписал закон, согласно которому за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг взимается штраф до 40 тыс. рублей.

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    7 апреля 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин и Лукашенко по телефону обсудили учения «Запад-2025»
    Путин и Лукашенко по телефону обсудили учения «Запад-2025»
    @ Михаил Метцель//ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону предстоящие совместные учения вооруженных сил «Запад-2025», сообщила пресс-служба белорусского лидера.

    Учения пройдут в сентябре на территории Белоруссии, передает РИА «Новости». В ходе разговора лидеры также кратко затронули вопрос текущей ситуации в зоне специальной военной операции.

    Кроме того, обсуждались предстоящие встречи Путина и Лукашенко, включая запланированную на конец апреля в Волгограде. Президенты договорились при личной встрече более подробно обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями по широкому спектру тем.

    Напомним, в ходе телефонного разговора Путин поблагодарил Лукашенко за пресечение ввоза взрывчатки в Россию. Накануне белорусские таможенники предотвратили транспортировку 580 килограммов взрывчатки из Польши в Россию, задержав груз на границе.

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    7 апреля 2025, 15:29 • Новости дня
    Путин подписал закон об отпуске для членов семей раненых бойцов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право на отпуск без сохранения зарплаты сроком до 35 дней в год для супругов, детей и родителей раненых участников специальной военной операции.

    Этот отпуск предназначен для ухода за бойцами, которые получили ранения, контузию или увечье, а также заболевания, связанные с прохождением службы, передает ТАСС. Работодатели обязаны предоставлять такой отпуск на основании письменного заявления.

    Закон также расширяет право на отпуск без сохранения зарплаты до 14 дней в год для членов семей погибших военнослужащих, если их смерть связана с прохождением службы. В эту категорию включены родители, супруги и дети погибших бойцов. Работодатели должны предоставлять подобный отпуск по требованию сотрудников.

    Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    На прошлой неделе Госдума единогласно приняла законопроект, позволяющий предоставлять 35-дневный неоплачиваемый отпуск для родителей, супругов и совершеннолетних детей участников СВО, чтобы они могли ухаживать за раненым близким.

    Ранее Путин подчеркнул необходимость обязательной компенсации расходов на ЖКХ для семей бойцов, пропавших без вести в ходе СВО.

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    7 апреля 2025, 20:30 • Новости дня
    Путин поблагодарил Лукашенко за пресечение ввоза взрывчатки в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Белоруссии Александру Лукашенко за предотвращение ввоза крупной партии взрывчатки в Россию через польско-белорусскую границу.

    Путин в ходе телефонного разговора также попросил Лукашенко передать благодарность специалистам и экспертам, которые обнаружили и идентифицировали груз, передает ТАСС со ссылкой на БелТА. Российский президент также предложил поощрить этих специалистов за их работу.

    Напомним, белорусские таможенники предотвратили транспортировку 580 килограммов взрывчатки из Польши в Россию, задержав груз на границе. Водитель задержанного на белорусской границе микроавтобуса Евгений Манько заявил, что не знал о сокрытой взрывчатке и занимался перевозками автомобилей из Европы в Россию и Белоруссию.

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    7 апреля 2025, 10:05 • Новости дня
    Президент Узбекистана решил принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев планирует посетить Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы, сообщил его пресс-секретарь.

    Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев примет участие в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова.

    Асадов отметил, что президент Мирзиеев будет участвовать в мероприятиях, которые состоятся 9 мая. Вопрос участия лидера Узбекистана рассматривался на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России  Валентиной Матвиенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Дональд Трамп объяснил, что не сможет приехать в Москву на празднование 9 мая из-за плотного графика.

    Президент Буркина-Фасо принял приглашение участвовать в праздновании Дня Победы в Москве. Президент России Владимир Путин пригласил президента Анголы посетить парад Победы.

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    8 апреля 2025, 02:18 • Новости дня
    Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество спецслужб России и Белоруссии
    Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество спецслужб России и Белоруссии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили сотрудничество спецслужб, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что лидеры двух стран говорили о «текущих вопросах взаимодействия». Кроме того, стороны рассмотрели «тему сотрудничества по линии специальных служб» в борьбе с терроризмом, передает РИА «Новости».

    Напомним, как сообщала пресс-служба белорусского лидера, Путин и Лукашенко по телефону обсудили предстоящие совместные учения вооруженных сил «Запад-2025». Кроме того, сообщается, что Путин поблагодарил Лукашенко за пресечение ввоза взрывчатки в Россию. Белорусские таможенники предотвратили транспортировку 580 кг взрывчатки из Польши в Россию.

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    7 апреля 2025, 15:36 • Новости дня
    Подросткам в России разрешили работать в выходные дни с 14 лет

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в статью 268 Трудового кодекса, который разрешает подросткам с 14 лет работать в выходные и праздничные дни.

    Новый закон о поправках к 268-й статье Трудового кодекса позволяет детям в возрасте от 14 до 18 лет работать в выходные и нерабочие праздничные дни на каникулах. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал в понедельник президент России Владимир Путин.

    «Работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся господдержкой», – сказано в законе.

    До этого момента такая возможность предоставлялась только подросткам, занятым в творческих профессиях. В законе также предусмотрены особые условия для трудоустройства подростков от 15 лет – в этом случае они должны предоставить собственное письменное согласие на работу, тогда как 14-летним достаточно иметь согласие одного из родителей. В случае с детьми-сиротами потребуется также разрешение органов опеки.

    Нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Законопроект направлен на поддержку молодежной занятости и предоставление подросткам дополнительных возможностей для работы в период каникул, чтобы получить первый опыт трудовой деятельности и заработок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, который позволяет привлекать детей от 14 до 18 лет к работе в выходные дни во время летних каникул, а в феврале Росмолодежь предложила работу в студотрядах признать производственной практикой.

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    7 апреля 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков: Путин пока не звонил Овечкину, но поздравил его телеграммой

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с рекордом в телеграмме, высоко оценив его спортивные достижения, хотя телефонного разговора с ним пока не состоялось, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что сам факт отправки телеграммы свидетельствует о высокой оценке президента спортивных успехов Овечкина. Он подчеркнул: «Пока по телефонному разговору с Овечкиным вам ничего рассказать не можем, его не было пока. Но, с другой стороны, сама по себе телеграмма поздравительная от главы государства свидетельствует действительно о том, что президент высоко ценит спортивные результаты Овечкина», передает ТАСС.

    Пресс-секретарь также добавил, что в Кремле поздравляют Овечкина с его рекордом, подчеркивая радость за его успехи как одного из ведущих российских спортсменов. «Все мы, конечно, радуемся, его поздравляем», – добавил Песков.

    Ранее нападающий и капитан «Вашингтона» установил новый рекорд регулярных чемпионатов НХЛ, когда забил 895-й гол, обойдя канадца Уэйна Гретцки.

    Сам Гретцки заявил, что подарит Александру Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ.

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    8 апреля 2025, 13:05 • Новости дня
    Песков: Россия поддержала предстоящие переговоры США и Ирана в Омане

    Песков сообщил о поддержке Москвой контактов США и Ирана по ядерному вопросу

    Tекст: Ирма Каплан

    Россия приветствует предстоящие переговоры между США и Ираном в Омане, которые призваны снизить напряженность вокруг ядерного досье Ирана, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Россия приветствует предстоящие контакты между США и Ираном в Омане и поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование иранского ядерного вопроса с помощью политико-дипломатических мер, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

    «Безусловно. Мы неоднократно говорили, что мы являемся сторонниками урегулирования проблемы иранского ядерного досье посредством политико-дипломатических мер... Если это будет так, это можно только приветствовать», – передает слова Пескова ТАСС.

    Он добавил, что в Кремле известно об определенных прямых и непрямых запланированных в Омане контактах, что можно только приветствовать, так как «это может привести к деэскалации напряженности вокруг Ирана».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о планах провести прямые переговоры «почти на высшем уровне» с Ираном, надеясь на заключение выгодной сделки. При этом в марте Иран отказал США в прямых переговорах о ядерной программе и провел новый раунд ядерных переговоров с Европой. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что Вашингтон требует от Ирана полного отказа от ядерной программы, предупреждая о возможных последствиях в случае несогласия.

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    8 апреля 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль: Путин встретится с губернатором Подмосковья Воробьевым

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, чтобы обсудить текущую ситуацию и основные параметры в регионе.

    Песков сообщил, что Владимир Путин сегодня примет губернатора Московской области Андрея Воробьева, передает ТАСС

    Представитель Кремля отметил, что Московская область является одним из важнейших регионов России, и Путин регулярно проводит встречи с Воробьевым. На повестке дня обсуждение текущих дел в регионе и основные параметры развития.

    Воробьев представит доклад президенту о ситуации в Московской области. Это регулярная практика, отмечается в сообщении, чтобы поддерживать связь и контроль за процессами в регионе на высоком уровне.

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    8 апреля 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин отметил рост числа учителей в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе планируется строительство порядка 25 новых школ.

    Воробьев подчеркнул, что особое внимание будет уделено заботе об учителях, что было замечено и самим президентом, передает РИА «Новости».

    «У вас увеличивается количество преподавателей школ, да?» – отметил Путин.

    Кроме того, президент выразил поддержку программе социальной ипотеки для учителей. Воробьев рассказал, что по этой программе «тело» кредита покрывает государство, а учителя оплачивают только проценты, составляющие от 20 до 26 тыс. рублей в месяц. Путин назвал эту инициативу эффективной.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, чтобы обсудить текущую ситуацию и основные параметры в регионе.

    В ходе встречи Путин оценил новый медцентр имени Рошаля в Подмосковье.

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    8 апреля 2025, 14:12 • Новости дня
    Путин оценил новый медцентр имени Рошаля в Подмосковье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил открывшийся в Подмосковье Детский медцентр имени Леонида Рошаля, отметив его как мощное и современное медицинское учреждение.

    Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым выразил свою оценку новому Детскому медцентру имени Леонида Рошаля в Подмосковье, передает ТАСС. Президент России отметил, что центр представляет собой мощное учреждение. На данный момент медцентр располагает более чем четырьмя сотнями коек, однако, как сообщил Воробьев, их число планируется увеличить до 530.

    Кроме того, президенту была представлена информация о социальной поддержке педагогов в регионе, включая программу субсидирования ипотеки для учителей. Путин заинтересовался деталями программы, отметив ее эффективность, когда кредит оплачивается государством, а учитель несет только расходы по процентам.

    Обсуждались и другие важные темы, среди которых помощь, оказываемая ветеранам СВО фондом «Защитники Отечества». Согласно докладу, помощь получили 18 тыс. ветеранов и членов их семей. Путин подчеркнул значимость этой работы для региона и страны в целом.

    Также Воробьев рассказал о строительстве транспортных развязок и объектов социальной инфраструктуры, а также программе энергоснабжения региона. Президент отметил, что это требует значительных капиталовложений.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, чтобы обсудить текущую ситуацию и основные параметры в регионе.

    На прошлой неделе глава государства встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

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      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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