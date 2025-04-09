Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.0 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с главой АСИ Чупшевой
Президент Владимир Путин в среду намерен провести встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Встреча пройдет в Кремле, уточнил Песков, передает ТАСС.
АСИ создали по предложению и задумке Путина, потому глава государства держит работу агентства под личным контролем, указал он.
«Чупшева сегодня расскажет о том, как эта работа построена, какие есть результаты и перспективные планы развития», – заключил Песков.
В январе президент поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив создать рейтинг российских компаний с учетом числа детей дошкольного возраста у сотрудников. В числе ответственных была назначена Чупшева, доклад по теме должен быть представлен до 15 апреля.