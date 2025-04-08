  • Новость часаНазваны главы делегаций на новых переговорах России и США в Стамбуле
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    Запад способствует украинскому террору против России
    Юшков: Энергетический ультиматум Трампа для ЕС может стать проблемой России
    В России добыли рекордное количество сардины иваси
    Эксперт объяснил рекордную неприязнь поляков к украинцам
    Токио присоединится к миссии НАТО по военной помощи Украине
    Роскосмос показал встречу российских космонавтов на МКС
    Российские войска освободили Гуево в Курской области
    Минобороны заявило о двух новых ударах Украины по энергообъектам России
    МИД: Евросоюз провалил роль посредника на Балканах
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Родология» подбирается к школам

    Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают различные «учения».

    4 комментария
    Общественное мнение Общественное мнение Чему нас учит успех Овечкина

    Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.

    21 комментарий
    8 апреля 2025, 17:18 • Новости дня

    Биржевые индексы США показали рост впервые с введения пошлин Трампа

    Биржевые индексы США показали рост впервые с введения торговых пошлин

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главные индексы Нью-Йоркской фондовой биржи впервые показали рост после объявленных американской администрацией таможенных пошлин.

    Индекс Dow Jones показал рост на 1 359,84 пункта (3,58%), до отметки 39 325,44 пункта, передает ТАСС.

    Рост индекса S&P 500 составил 171,91 пункта (3,4%), он дошел до показателя в 5 234,16 пункта. Индекс биржи Nasdaq увеличился на 581,98 пункта (3,73%), достигнув 16 185,24 пункта.

    Ранее самые богатые люди мира потеряли 208 млрд долларов за сутки из-за введения импортных пошлин США. Состояние миллиардера Илона Маска впервые с ноября опустилось ниже 300 миллиардов долларов.

    7 апреля 2025, 21:18 • Новости дня
    Песня башкирской группы стала самой популярной на Украине

    Песня башкирской группы заняла первое место в украинском Apple Music

    Песня башкирской группы стала самой популярной на Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трек Homay башкирской группы AY YOLA обрел популярность на Украине, пишут украинские СМИ.

    Песня исполнителей из Башкирии заняла первое место в рейтингах Apple Music на Украине, пишет издание «Страна».

    Песня, вдохновленная эпосом о героине Хумай, дочери царя небесных птиц и Солнца, описывает ее подвиги. Она превращалась в лебедя и помогала Урал-батыру в борьбе со злом, указав путь к источнику с живой водой и даровав алмазный меч и волшебного коня.

    В марте в Киеве мужчина набросился на женщин, отдыхающих в беседке, за прослушивание русских песен. До этого в украинской столице полиция инициировала поиски группы молодых людей, которые на улицах города слушали российскую музыку и, предположительно, перекрывали движение.

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    7 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп выдвинул ультиматум Китаю

    Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50%

    Трамп выдвинул ультиматум Китаю
    @ Al Drago/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины в 50% на китайские товары, если Пекин не откажется от ответных мер на американские тарифы.

    В социальной сети Truth Social Трамп написал, что решение будет принято, если Китай не отменит свои ответные меры на американские тарифы до 8 апреля 2025 года, передает ТАСС.

    Напомним, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии. В ответ Китай ввел пошлины в 34% на все товары из США. Американский лидер заявил, что Китай допустил ошибку и запаниковал в ответ на введение пошлин.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    8 апреля 2025, 09:53 • Новости дня
    Набиуллина объяснила рост ключевой ставки ЦБ

    Глава ЦБ Набиуллина объяснила повышение ставки борьбой с инфляцией

    Набиуллина объяснила рост ключевой ставки ЦБ
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Без повышения ставки до 21% инфляция ударила бы сильнее по кошелькам граждан и бизнесу, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    На встрече с фракцией КПРФ в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему ЦБ решил повысить ключевую ставку до 21%, передает ТАСС.

    По ее словам, если бы это решение не было принято, инфляция сильнее ударила бы по кошелькам граждан и бизнесу. Набиуллина подчеркнула, что инфляция, а не рост процентных ставок, снижает зарплаты и пенсии.

    Она добавила, что недельные данные дают основания полагать, что замедление инфляции в России не останавливается.

    «Мы видим уже проявляющиеся эффекты: инфляция снижается, если смотреть на месячные темпы», – отметила она.

    Ранее Набиуллина заявила, что инфляция в России достигнет нормального уровня к концу года.

    Совет директоров Банка России третий раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых, предупреждая о возможном повышении при недостаточной динамике дезинфляции.

    Набиуллина допустила повышение ключевой ставки при инфляционных рисках.

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    8 апреля 2025, 03:58 • Новости дня
    Трамп пообещал заставить ЕС закупать у США нефть и газ
    Трамп пообещал заставить ЕС закупать у США нефть и газ
    @ Abe Mcnatt/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз должен будет взять на себя обязательства закупать энергоносители у США, чтобы сократить торговый дефицит, заявил президент США Дональд Трамп.

    Вашингтон оценивает торговый дефицит США с Евросоюзом в 350 млрд долларов. Президент США выразил уверенность, что этот дефицит «быстро исчезнет», передает ТАСС.

    «Им придется покупать у нас энергоносители, потому что они им нужны», – сказал глава американского государства. По его словам, ЕС должен будет принять «обязательство покупать у США аналогичное количество энергоресурсов». Трамп заявил, что покупка энергоносителей Евросоюзом у США позволит «избавиться от 350 млрд долларов за одну неделю».

    Он считает, что Евросоюз «очень плохо» относится к Соединенным Штатам, поскольку не приобретает достаточное количество американских товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили чрезвычайное положение из-за дефицита торгового баланса и вводят пошлины на импорт в отношении более 180 стран, включая государства Евросоюза. Евросоюз сообщил, что утвердит 9 апреля контрмеры против повышения пошлин США.

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    7 апреля 2025, 19:20 • Новости дня
    Конгрессвумен США украинского происхождения призвала к отставке Зеленского

    Telegraph: Конгрессвумен Спартц призвала Киев пойти на уступки территорий России

    Конгрессвумен США украинского происхождения призвала к отставке Зеленского
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Киев отказаться от претензий на освобожденные Россией территории, а Владимира зеленского уйти в отставку, пишет Telegraph.

    По данным The Telegraph, она подчеркнула, что Киев не в состоянии сохранять контроль над территориями, освобожденными Россией, из-за проигрыша в конфликте, передает РИА «Новости».

    Спартц также призвала к отставке Владимира Зеленского, так как, по ее мнению, его переизбрание угрожает целостности страны. Спартц отметила, что перепалка Зеленского с президентом США Дональдом Трампом негативно сказалась на репутации Украины и призвала граждан голосовать за другого кандидата.

    «Если они выберут его вновь, они рискуют потерять остальную страну», – предупредила Спартц, добавив, что смена лидера может помочь стабилизировать ситуацию.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет уступать территории даже по требованию США.

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркивал, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

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    8 апреля 2025, 06:27 • Новости дня
    Япония заявила о стремлении заключить мирный договор с Россией
    Япония заявила о стремлении заключить мирный договор с Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Японское правительство, несмотря на сложные отношения, нацелено на заключение мирного договора с Россией, говорится в «Синей книге» – ежегодном докладе по дипломатии японского МИДа.

    В документе подчеркивается, что решение вопроса о принадлежности «четырех северных островов», как в Японии называют южную часть российского Курильского архипелага, также остается в приоритете, передает ТАСС.

    Японская сторона заявляет, что эти территории являются якобы «исконно японскими» и в настоящее время находятся «под незаконной оккупацией России». Следует отметить, что такая риторика почти не использовалась в период премьерства Синдзо Абэ и отсутствовала в официальных документах того времени.

    Кроме того, японское внешнеполитическое ведомство подчеркивает важность возобновления гуманитарных обменов с южной частью Курильских островов. В частности, речь идет о посещении могил предков бывшими японскими жителями этих территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия приняла решение о запрете въезда девяти японским гражданам, включая главу МИД Японии Такэси Ивая, в ответ на санкции со стороны Токио.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал политику Японии по отношению к России откровенно недружественной, однако указал на готовность к диалогу по мирному договору, если Токио изменит свою текущую политическую линию.

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в программной речи перед парламентом озвучил намерение поддерживать Украину и усиливать санкции против России. При этом он заявил о стремлении заключить мирный договор с Россией.

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    7 апреля 2025, 21:34 • Новости дня
    Экс-генпрокурор Украины раскрыл план Зеленского провести выборы и остаться у власти
    Экс-генпрокурор Украины раскрыл план Зеленского провести выборы и остаться у власти
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Главу офиса президента Андрея Ермака назначили в переговорную группу для подписания соглашения о «капитуляции Киева», что позволит Владимиру Зеленскому объявить выборы, заявил экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Игоря Лапина, сделал заявление о том, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак был специально назначен в переговорную группу с американцами для подписания соглашения о фактической капитуляции Киева, пишет «Московский комсомолец».

    Луценко отметил, что Ермака назначили руководителем переговоров после провала визита Владимира Зеленского в Вашингтон. По словам Луценко, на Ермака есть компромат как у американцев, так и у россиян, и он может подписать любые документы.

    Экс-генпрокурор также сообщил, что на Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) оказывается давление, чтобы его партия не мешала Верховной раде поддержать предполагаемое соглашение, известное как «Стамбул-2». Луценко добавил, что Зеленский якобы планирует сначала получить подпись Ермака, а затем вынести документ на голосование в парламент.

    По мнению Луценко, после принятия документа Зеленский намерен устроить «триумфальное выступление» перед народом и объявить выборы, на которых, как он полагает, будет единственным кандидатом.

    Ранее бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о международных планах завершения конфликта на Украине к концу мая, после чего в стране начнется перезагрузка власти.

    Депутат Владимир Арьев заявил, что кресло премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля было вынесено из здания Верховной рады.

    Сообщалось, что киевский режим начал подготовку к выборам главы государства, которые могут пройти в августе, если рейтинги власти будут высоки.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявлял, что руководство Украины согласилось на их проведение.

    Президент России Владимир Путин ранее предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

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    8 апреля 2025, 14:18 • Новости дня
    Юшков: Энергетический ультиматум Трампа для ЕС может стать проблемой России
    Юшков: Энергетический ультиматум Трампа для ЕС может стать проблемой России
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон заинтересован в том, чтобы у новых американских энергопроектов был гарантированный рынок сбыта. Поэтому Дональд Трамп хочет принудить ЕС заключить долгосрочные контракты с США. Для других поставщиков это может стать плохой новостью, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее глава Белого дома потребовал от Евросоюза покупать больше энергоносителей у Штатов.

    «Евросоюз уже сейчас закупает у США углеводороды в больших объемах. Так, Штаты – крупнейший поставщик СПГ в Европу. Страна также занимает существенную долю на европейском рынке нефти», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    На этом фоне намерение Дональда Трампа заставить ЕС закупать больше энергоносителей у Вашингтона выглядит несколько странным. «У американцев нет лишних ресурсов, чтобы дополнительно поставлять их европейцам. В итоге компании-импортеры будут вынуждены "охотиться" на американские по происхождению СПГ и нефть», – рассуждает аналитик.

    По его оценкам, глава Белого дома также преувеличивает, когда заявляет, что покупка энергоносителей Евросоюзом у США позволит избавиться от дефицита в торговом балансе в ближайшее время. «Целесообразно говорить про отдаленную перспективу», – считает эксперт.

    Он допускает, что цель Трампа – принудить европейцев заключить долгосрочные контракты с американскими проектами. «Вашингтон заинтересован в том, чтобы у новых разработок или заводов по сжижению газа был гарантированный рынок сбыта. Если бизнес получит твердые гарантии, что всю продукцию купит Европа, то он сможет привлекать более дешевые кредиты, уверенно реализовывать инициативы. Это было бы выгодно американцам», – пояснил Юшков.

    Вместе с тем, для других поставщиков энергоресурсов это может оказаться плохой новостью. «В частности, Россия продолжает поставлять и СПГ на европейский рынок, и трубопроводный газ. Да, речь идет о небольших объемах: около 15 млн тонн с "Ямал СПГ" и 16-17 млн тонн по "Турецкому потоку"», – напомнил специалист.

    Собеседник не исключает, что Трамп может «устранить» конкурентов и совсем не рыночными методами. Например, он в силах ввести санкции в отношении проекта «Ямал СПГ». «Тогда Европа будет вынуждена отказаться от российского ресурса, а на замену придет американский», – уточнил аналитик. Намерения США могут обернуться проблемой для Азербайджана, Норвегии и Алжира, подчеркнул Юшков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Евросоюзу для решения проблемы торгового дисбаланса с США нужно покупать больше энергоносителей у американских компаний. «Дефицит с Евросоюзом составляет 350 млрд долларов, и он быстро исчезнет», – считает глава Белого дома.

    «Им (европейцам) придется покупать у нас энергоносители, потому что они им нужны», – подчеркнул глава Соединенных Штатов. По его оценкам, в этом случае избавиться от дефицита в торговом балансе удастся за одну неделю.

    Напомним, в конце декабря 2024 года Трамп грозил ЕС увеличением торговых тарифов, если Европа не перейдет к «крупномасштабным закупкам» нефти и газа из США. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты назвали действия республиканца «политическим шантажом».

    Однако после тех угроз глава Белого дома все-таки объявил о введении пошлин в отношении иностранных торговых партнеров Америки. Любопытно, что в «черный список» не вошли Россия и Белоруссия. Накануне еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что Брюссель примет ответные меры против Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как в мире отреагировали на тарифную политику Трампа.

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    7 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Жириновский оставил скрытое пророчество об отношениях США и России

    Дочь Жириновского раскрыла его пророчество о намерениях Буша-младшего

    Жириновский оставил скрытое пророчество об отношениях США и России
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Дочь Владимира Жириновского раскрыла его пророчество об американском президенте. В начале 2000-х годов политик в кругу родственников заявил, что истинные усилия Джорджа Буша-младшего направлены против России.

    Основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в начале века сделал относительно Джорджа Буша-младшего прогноз с указанием на вредоносный характер деятельности американского президента в отношении России, рассказала дочь политика Анастасия Боцан-Харченко.

    «Отец, помимо того, что всячески призывал воздержаться от аплодисментов в адрес американского лидера, следующим образом прокомментировал содержание его речи: "Это инструкция, как нам действовать дальше, чтобы разваливать свою страну"», – поделилась она в беседе с «Царьград».

    Боцан-Харченко призналась, что эти слова отца были произнесены в семейном кругу и оставались неизвестными широкой общественности до сих пор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил уникальные интеллектуальные способности Жириновского к предсказаниям будущего. Кроме того, депутаты ЛДПР предложили Центробанку выпустить юбилейную монету с изображением Жириновского, посвященную 35-летию партии и 80-летию ее основателя.

    Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о праздновании 80-летия Владимира Жириновского на государственном уровне в 2026 году.

    Жириновский умер возрасте 75 лет в 2022 году после тяжелой и продолжительной болезни. Перед смертью он находился в больнице два месяца с диагнозом COVID.

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    8 апреля 2025, 01:56 • Новости дня
    Трамп оценил ход переговоров по Украине

    Трамп заявил о приближении к договоренностям по урегулированию на Украине

    Трамп оценил ход переговоров по Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия, США и Украина приближаются к договоренностям, но из-за бомбардировок «ситуация нехороша», заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной. И мы как будто приближаемся (к договоренностям)», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Однако он выразил недовольство нынешней ситуацией, подчеркнув, что ему не нравятся «все бомбардировки последней недели или около того». «Не знаю, что происходит», – сказал он, добавив, что «ситуация нехороша».

    Он не уточнил, планируется ли его личная встреча с президентом России Владимиром Путиным и может ли она пройти в Саудовской Аравии.

    Кроме того, президент США прокомментировал отсутствие дополнительных таможенных пошлин в отношении России. Он объяснил это тем, что США практически не ведут бизнес с Россией из-за ее участия в военных действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин выразил поддержку идее прекращения огня на Украине, но для ее реализации необходимо решить ряд вопросов, связанных с неподконтрольностью киевского режима. Песков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не определили точные даты для следующих контактов, но продолжение переговоров планируется.

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    8 апреля 2025, 11:50 • Новости дня
    Скачко: Мельник презентует в ООН ксенофобскую Украину без тормозов

    Политолог Скачко: Мельник презентует в ООН ксенофобскую Украину без тормозов

    Скачко: Мельник презентует в ООН ксенофобскую Украину без тормозов
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Назначением скандального Андрея Мельника постпредом Украины в ООН Владимир Зеленский показывает своеволие Киева перед лицом США и ЕС. В итоге дипломат презентует ксенофобскую страну, лишенную любых тормозов – нравственных, политических, тактических, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Мельник построил карьеру на ненависти ко всему русскому и унижении западных партнеров. Учитывая, что ООН – это витрина человечества, Киев этим назначением подчеркивает, что его внешняя политика и далее будет базироваться на русофобии и попытке доминирования над европейскими странами», – пояснил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «От такого дипломата в ООН можно ожидать любых безумных русофобских инициатив. Однако в силу того, что в Совбез Украина не входит, реального вреда России новый постпред нанести не сможет», – указал он. Как бы то ни было, это демонстрационный ход Зеленского, считает аналитик.

    «Он прекрасно знает, что в ООН назначаются представители, которые максимально полно отражают политику того или иного государства. Таким образом нынешняя украинская власть показывает своеволие перед лицом США и ЕС. Кроме того, становится предельно ясно, насколько недоговороспособен и маловменяем офис Зеленского», – подчеркнул собеседник.

    «Мельник должен презентовать в ООН ксенофобскую Украину, лишенную любых тормозов – нравственных, политических, тактических. Его задача – в продвижении любыми способами "хотелок" Киева без оглядки на другие страны», – детализировал эксперт.

    По мнению аналитика, назначение нельзя назвать «даже частью внешней политики, призванной обеспечить безопасность государства и его граждан, продвижение национальных интересов». «Если кто-то считает, что у Украины осталась хоть какая-то репутация в межгосударственных отношениях, то назначение Мельника в ООН – сокрушительный удар по этой самой репутации», – резюмировал Скачко.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский назначил скандального экс-посла в ФРГ Андрея Мельника постоянным представителем Украины при ООН. Дипломат известен хамством в отношении европейских политиков. Так, он называл канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Перед отъездом экс-посол выразил сожаление и согласился принести канцлеру извинения, но только в личном порядке.

    Мельник уверял, что его увольнение связано со словами об украинском националисте Степане Бандере. В интервью германским СМИ (в ФРГ законодательно запрещено прославление нацизма) он назвал пособника гитлеровцев «борцом за свободу». Кроме того, он критиковал Берлин за «диету», на которую «посадили» Киев «в военном отношении».

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    7 апреля 2025, 19:28 • Новости дня
    Украину предупредили о приближении к стагфляции

    Украину предупредили о приближении к стагфляции

    Украину предупредили о приближении к стагфляции
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинская экономика столкнулась с резким ускорением инфляции, достигшей 13,4% к апрелю 2025 года, что ставит страну на порог стагфляции, сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна.ua» со ссылкой на данные Нацбанка, к апрелю 2025 года инфляция в стране достигла 13,4 процента, что является значительным ускорением по сравнению с предыдущими периодами, передает Lenta.Ru.

    Эксперты прогнозируют, что инфляция будет расти в среднесрочной перспективе. На фоне этого наблюдается замедление роста ВВП. По итогам 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) Украины увеличился на 2,9 процента вместо ожидаемых 3,4 процента. В первые месяцы 2025 года динамика составила лишь 1,1 процента.

    Аналитики отмечают, что текущие экономические признаки характерны для стагфляции. Это состояние экономики характеризуется высоким уровнем инфляции, спадом производства и ростом безработицы. Национальный банк Украины связывает такие показатели с ухудшением безопасности в стране, нехваткой электроэнергии и низкой урожайностью сельскохозяйственных культур.

    Ранее в Раде назвали пошлины США в 10% «цинизмом высшего сорта», украинские депутаты опасаются, что введенные тарифы на украинский импорт отвлекут внимание других стран от Украины.

    Напомним, американский лидер заявил, что США установили новые таможенные пошлины на импортные товары, причем для Украины пошлины составят 10%.

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    7 апреля 2025, 22:12 • Новости дня
    Нетаньяху решил предложить США «ливийскую модель» для Ирана

    Нетаньяху собрался предложить США свое видение «хорошей сделки» с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложит США свое видение «хорошей сделки» с Ираном, сообщил высокопоставленный израильский чиновник.

    «Нетаньяху хочет модель Ливии», – приводит слова чиновника РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    Указывается, что речь идет о полном сворачивании ядерной программы Тегерана. Нетаньяху намерен представить свое видение «хорошей сделки». При этом источник отметил, что, по мнению израильского лидера, вероятность достижения ядерной сделки с Ираном крайне низкая.

    Позднее сам Нетаньяху заявил: «Мы едины в цели, в соответствии с которой Иран никогда не получит ядерное оружие. Если это может быть сделано полноценно дипломатическим путем, так, как это было сделано в Ливии, я думаю, это хорошо», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху совершает визит в Вашингтон. СМИ считают, что США планируют в ближайшее время напасть на Иран. Администрация США рассматривает возможность завершения военных операций в Иране до сентября, если Тегеран не согласится на ядерное соглашение. Иран привел вооруженные силы в повышенную боеготовность.

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    8 апреля 2025, 05:38 • Новости дня
    Зеленский «глубоко разочаровал» кандидата в президенты Польши от партии ПиС

    Кандидат в президенты Польши Навроцкий выразил недовольство Зеленским

    Зеленский «глубоко разочаровал» кандидата в президенты Польши от партии ПиС
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощь Украине не приносит польской стороне никаких выгод, заявил кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, выразив глубокое разочарование Владимиром Зеленским.

    В своем выступлении Навроцкий отметил, что Польша оказывает значительную экономическую и военную поддержку Украине, но сама оказывается в невыгодном положении из-за решений Еврокомиссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Trwam.

    Навроцкий подчеркнул, что польские фермеры и транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Также он напомнил о поддержке, которую украинские беженцы получили от Польши и о помощи, предоставленной украинской армии польским правительством.

    «За помощь Польша ничего не получила. Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Я глубоко разочарован президентом Зеленским. Он вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству», – заявил Навроцкий.

    Кроме того, Навроцкий указал на нерешенный вопрос об эксгумациях жертв Волынской резни на территории Украины. Он выразил надежду, что если будет избран президентом, то сможет наладить отношения с Украиной на принципах партнерства.

    Навроцкий подчеркнул важность приоритета польских интересов, заявив: «Во-первых, Польша, во-первых, поляки». Он отметил, что в случае угрозы неравной конкуренции со стороны Украины, он будет защищать польских предпринимателей и фермеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Минсельхоза Польши Михал Колодзейчак предложил приобрести или арендовать одесский порт для снижения транспортных издержек сельхозпродукции в Африку. СМИ указывали, что протесты польских фермеров отдалили страну от Украины, изменив политический курс страны, которая долгое время была одним из самых преданных союзников Украины в борьбе против России.

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    8 апреля 2025, 13:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил рекордную неприязнь поляков к украинцам

    Полонист Стремидловский: Украина и беженцы стали ключевой темой президентской гонки в Польше

    Эксперт объяснил рекордную неприязнь поляков к украинцам
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    Польские политики рассчитывали сделать бизнес с помощью украинцев. Но в результате получилось, что поляки видят их в роли «козлов», которых надо «убрать с балкона», чтобы всем в «квартире» легче дышалось, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее лидер польской оппозиции Кароль Навроцкий выразил недовольство украинским президентом Владимиром Зеленским, а местные соцсети показали максимальную неприязнь к украинцам.

    «За месяц до выборов президента Польши тройка кандидатов-лидеров выглядит следующим образом: фаворитом является Рафал Тшасковский от "Гражданской платформы", затем идет поддерживаемый партией "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, а в затылок ему дышит Славомир Менцен от "Конфедерации"», – отметил полонист Станислав Стремидловский.

    Он уточнил, что, по некоторым опросам, во втором туре Тшасковский будет бороться с Менценом. Впрочем, оговаривается политолог, к 18 мая многое может измениться. Пока же в предвыборных кампаниях политиков можно выделить четыре тенденции. Первая – основной упор они делают на внешнюю политику и безопасность республики.

    «Эта тема для кандидатов самая "вкусная", поскольку можно с легкостью обвинять своих соперников. Так, Навроцкому ставят в вину то, что своей антиевропейской политикой он якобы играл на руку России. Тшасковского и правительство Дональда Туска упрекают в том, что они лишь пиарятся за счет программ вроде "Восточный щит", но на деле ничего не делают для укрепления Польши», – детализировал Стремидловский.

    В Варшаве начинается своего рода соревнование по воинственным заявлениям. «Больше голосов поляков получит тот, кто окажется более убедительным в роли ястреба», – добавил он. Менее выгодная тема для кандидатов – экономика и проблемы социальной сферы, в том числе доступность медицины и рост цен на жилье. Они не могут предложить решений и будут глупо выглядеть, ругая оппонентов. Поэтому вторая тенденция этой кампании заключается в том, что экономические и социальные вопросы политиками сознательно приглушаются, продолжил собеседник.

    Зато поднимаются темы, возбуждающие эмоции избирателей. Среди таковых – Украина и украинские беженцы. «Одно время было популярно ругаться на то, что украинцам в Польше дают возможность попасть к врачам без очереди, а польским гражданам приходится ждать приема очень долго», – напомнил эксперт. Третья тенденция кампании состоит в том, что кандидаты раскручивают украинский вопрос, а поляки откликаются, отметил аналитик.

    Стремидловский объясняет: существует целый ряд причин негативного отношения к украинцам. Среди них – неблагодарность со стороны Киева, падение уровня жизни поляков, разорение местных фермеров из-за ввоза украинской сельхозпродукции, споры в связи с Волынской резней. «В ситуации, когда в ваш дом приходит человек с улицы, пусть даже ваш сосед со сложной историей, и он живет у вас несколько лет, это будет раздражать даже самого терпеливого человека», – указал спикер.

    При этом ранее в ПиС рассчитывали, что Украина станет их инструментом, на котором партия сможет как заработать политическое влияние, так и сделать хороший бизнес, напомнил полонист. «Расчет был на то, что офис Владимира Зеленского хотя бы не будет создавать проблем в польской внутренней политике. В результате получилось, что местные жители видят украинцев в роли "козлов", которых лучше "убрать с балкона", чтобы всем в "квартире" легче дышалось», – иронично отметил эксперт.

    Наконец, четвертая тенденция кампании – фактор Вашингтона. «Навроцкому приходится объяснять тарифную войну с США тем, что виноват не Дональд Трамп, как это сейчас принято считать в Европе, а сам Евросоюз. Тшасковский и Менцен также не могут позволить себе перейти на антиамериканские позиции. То, что будет делать дальше Белый дом, вполне может серьезно "перепахать" предвыборную повестку польских кандидатов в президенты», – заключил Стремидловский.

    Ранее стало известно о максимальном за последние три года росте уровня неприязни к украинцам в Польше. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра Res Futura с использованием ИИ-платформы SentiOne.

    По их данным, в марте число публикаций, критически настроенных к гражданам Украины и властям Киева, достигло 325 млн. Призыв к прекращению военной помощи стал доминирующим нарративом – его доля составила 32%.

    Кроме того, поляки массово обвиняют проживающих в их стране украинцев в ухудшении криминогенной обстановки, а также в злоупотреблениях социальными льготами. В комментариях в соцсетях также преобладала тема Волынской резни – она встречалась под 46% публикаций.

    На сегодняшний момент, по данным польского МВД, в стране проживают более 1,5 млн граждан Украины, из которых более 900 тыс. пользуются временной защитой и льготами для беженцев. Украинский фактор становится едва ли не главным в президентской гонке.

    Так, кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил, что «глубоко разочарован» Владимиром Зеленским. Он отметил, что Польша оказывает значительную экономическую и военную поддержку Украине, но сама оказывается в невыгодном положении из-за решений Еврокомиссии.

    Навроцкий подчеркнул, что польские фермеры и транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины. Также он напомнил о поддержке, которую украинские беженцы получили от Польши, и о помощи, предоставленной украинской армии польским правительством.

    «За помощь Польша ничего не получила. Украина на самом деле не относится к нам по-партнерски. Я глубоко разочарован президентом Зеленским. Он вел себя так, как никогда не должен вести себя по отношению к польскому государству», – заявил политик.

    «Я регулярно говорю: во-первых – Польша, поляки. Если кому-то, фермеру или предпринимателю угрожает неравная конкуренция со стороны Украины, то я буду на стороне польского предпринимателя, а Зеленскому скажу ясно: вы должны относиться к нам как к партнеру», – заключил кандидат в президенты.

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