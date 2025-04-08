Запуск «Ракеты Победы» собрал рекордное число туристов на Байконуре

Глава Роскосмоса заявил о рекордном числе туристов на запуске «Союз-21а»

Tекст: Мария Иванова

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27» отмечен рекордным количеством туристов. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на пресс-конференции отметил важность поддержки, оказанной прибывшими на Байконур в связи с 80-летием Победы, сообщает ТАСС.

Пуск был произведен в 8.48 по московскому времени, а в 11.58 корабль успешно пристыковался к МКС.

Баканов поздравил космонавтов с успешной стыковкой и выразил благодарность всем, кто посетил это событие. Он подчеркнул, что запуск связан со священным праздником для россиян и собрал 2, 5 тыс. туристов.

Кроме того, Баканов отметил значимость таких мероприятий для популяризации космической программы России. Туристы, присутствовавшие на космодроме, стали свидетелями важного этапа в развитии отечественной космонавтики, что способствует повышению интереса к исследованиям космоса и поддержке космонавтов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пилотируемый космический корабль «Союз МС-27» был запущен с космодрома Байконур и успешно вышел на орбиту, отделившись от третьей ступени ракеты-носителя.

Также сообщалось, что «Союз МС-27» успешно пристыковался к российскому модулю «Причал» на Международной космической станции, доставив новый международный экипаж.

Ранее ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-26», на борту которого находились трое членов экипажа, стартовала с Байконура в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне и получила название «Ракета Победы».