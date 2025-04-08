Tекст: Дмитрий Зубарев

В ночь на 6 августа в городе Суджа Курской области жители пережили тяжелые моменты из-за массированной атаки Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. Местная жительница Любовь рассказала, как она со своей семьей находилась в укрытии, прощаясь друг с другом, опасаясь гибели. Женщина вспоминает, как ее дочь, прощаясь, просила прощения за все, и все думали, что могут не выжить.

По словам Любови, ночь была полна страха из-за ракет, летящих над их домом, и постоянных звуков взрывов. Яркие зеленые огоньки в небе стали предвестниками возможной опасности. Жители Суджи надеялись на лучшее, несмотря на тяжелую ситуацию, и пытались поддерживать друг друга в этот драматический момент.

Семья Любови выжила благодаря близко расположенной установке противовоздушной обороны (ПВО), которая смогла защитить их дом от обломков ракет и предотвратить возгорание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о теракте после того, как украинские боевики сбросили бомбу с дрона на людей в Курской области на станции Суджа. Комитет завел дело после атаки, в результате которой пострадали мирные жители и была причинена материальная ущерб. Также сообщалось, что СК завел дело после того, как украинские военные ранили журналиста ТАСС в Курской области.