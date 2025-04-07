Глава Россотрудничества сообщил о планах открыть Русский дом в Стамбуле

Глава Россотрудничества Примаков сообщил о планах открыть партнерский Русский дом в Стамбуле

Tекст: Валерия Городецкая

«Недавно встречался с руководителем фонда Юнуса Эмре, это наш аналог в Турецкой Республике. Мы обсуждали возможность расширения их проектов в России и наших (в Турции). Обсуждалось, в том числе, возможное открытие (Русского дома) в Стамбуле», – сказал Примаков на конференции, организованной медиагруппой «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

Примаков подчеркнул, что Россотрудничество может открывать государственные Русские дома только в тех странах, где действуют межправительственные соглашения. Такие соглашения прорабатываются через внешнеполитические ведомства. Однако, по его словам, существует возможность заключения соглашений с партнерскими организациями. Примером является Русский дом в Анталии и Алании, с которым такое соглашение уже подписано.

«Почему бы не сделать что-то подобное и со Стамбулом? Если у нас появится какой-то партнер в Стамбуле, мы будем рады посмотреть, что можем делать вместе, и заключить это соглашение», – заключил Примаков.

Ранее Примаков сообщил, что Россия и Азербайджан продолжают переговоры о регистрации Русского дома в Баку, настроения сторон остаются конструктивными и оптимистичными в вопросе восстановления его работы.