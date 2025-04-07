Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.0 комментариев
Примаков: Россия и Азербайджан ищут компромисс по Русскому дому
Примаков сообщил о поисках компромисса с Азербайджаном по регистрации Русского дома
Россия и Азербайджан продолжают переговоры о регистрации Русского дома в Баку, настроения сторон остаются конструктивными и оптимистичными в вопросе восстановления его работы, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Москва и Баку активно работают над поиском компромисса по вопросу статуса Русского дома в Азербайджане, передает РИА «Новости». Евгений Примаков, глава Россотрудничества, сообщил, что обе стороны настроены конструктивно и оптимистично. Он выразил уверенность в том, что компромисс будет найден и работа учреждения будет полностью восстановлена.
Ранее Россия и Азербайджан обсуждали, в каком формате должна осуществляться регистрация Русского дома: как юридическое лицо или как некоммерческая организация (НКО). Примаков отметил, что Русский дом в Баку успешно функционировал на протяжении долгих лет, соблюдая все юридические обязательства перед правительством Азербайджана.
Однако, как указал Примаков, согласно межправительственному соглашению от 1997 года о деятельности информационно-культурных центров, необходимо, чтобы Русский дом был зарегистрирован в Азербайджане в качестве юридического лица. Это требование и стало темой для обсуждения и поиска компромисса между Россией и Азербайджаном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале «Русский дом» в Баку объявил о приостановке своей деятельности после обращения министерства иностранных дел Азербайджана.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова позднее сообщила о передаче Азербайджану предложений по урегулированию ситуации вокруг Русского дома в Баку.