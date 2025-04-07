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Росгвардия опровергла слухи о стрельбе в школе Екатеринбурга
В Росгвардии опровергли информацию о стрельбе в школе Екатеринбурга, заявив, что инцидент был связан с пьяным курьером, а не стрельбой.
По данным ТАСС, в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области опровергли информацию о стрельбе в школе Екатеринбурга. Ведомство сообщило, что сотрудники прибыли на место и пресекли действия мужчины в неадекватном состоянии, доставив его в полицию.
Согласно заявлению пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, слухи о стрельбе появились в некоторых телеграм-каналах. Реально же на место прибыл курьер, который оставил коробку с бланками для школьного медпункта, а не оружие. Охранник школы, заметив подозрительного мужчину, нажал тревожную кнопку. Силовики оперативно прибыли на место и задержали его.
Администрация Екатеринбурга также уточнила, что мужчина утверждал, будто в коробке находится взрывное устройство. После его слов дети и учителя были эвакуированы на улицу. Курьера увезли сотрудники Росгвардии. В настоящий момент мужчина дает показания в полиции. На него заведено административное делопроизводство за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители начали проверку после сообщений об угрозах школам Екатеринбурга. В другом случае учащиеся ранили школьницу из пневматического оружия в Екатеринбурге. Шестиклассник принес в школу в Екатеринбурге настоящую пневматику.