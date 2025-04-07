Феномен Александра Овечкина в том, что он, добившись мирового успеха, не перестал быть русским. Не включил режим отмены, как это сделали за последние годы многие спортсмены. И в этом тоже показал такт и выдержку.0 комментариев
Сеть кальянных в Петербурге закрыли после жалоб клиентов на ухудшение самочувствия
Полиция в Петербурге закрыла сеть кальянных после того, как посетители пожаловались на ухудшение самочувствия, что привело к расследованию ряда нарушений, включая нелегальную продажу алкоголя.
В Петербурге закрыли сеть кальянных после многочисленных жалоб посетителей на ухудшение самочувствия, сообщает РИА «Новости». Поводом послужила информация о том, что после посещения этих заведений клиенты нередко чувствовали себя плохо. Основные претензии касались качества табачной продукции и курительных смесей.
Во время обысков, проведенных в шести кальянных, главном офисе владельца, складском помещении и по адресам проживания лиц, причастных к делу, изъяты более 1 тыс. единиц алкоголя на сумму свыше 1 млн рублей. Также обнаружены 174 немаркированные коробки табака и курительных смесей на сумму более 1,5 млн рублей.
В результате обысков выявлены 16 нелегальных мигрантов, которых привлекли к административной ответственности. Вопрос об их выдворении из России находится на стадии решения. По итогам операции возбуждено уголовное дело по ст. 171.3 УК РФ, касающейся незаконного оборота алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции.
Обвиняемыми по делу проходят двое организаторов противоправной деятельности: 40-летний петербуржец, ранее судимый за наркотические преступления, и 31-летний житель города Кудрово Ленинградской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, штрафы за продажу вейпов детям увеличили до 2 млн рублей. Ранее врач предупредил, что курение кальяна может привести к рискам инфекций.