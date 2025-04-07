Tекст: Ольга Иванова

В своем Telegram-канале он указал на то, что европейские чиновники расстроены тем, что они не вовлечены в дипломатический процесс по Украине.

«Но это абсолютно естественно и неизбежно. Европейский союз сделал все возможное, чтобы его воспринимали как субъект, который ненавидит идею мира на Украине, если эта идея отличается от видения ЕС», – написал Ульянов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что мирный процесс на Украине окажет влияние на безопасность Европы. Она также подчеркнула важность участия Европы и Украины в переговорах.

До этого Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал. План Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился.