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Аэролодка с пятью пассажирами перевернулась в Кузбассе
В Кузбассе перевернулась аэролодка с пассажирами, трое пропали без вести
В Новокузнецком округе Кемеровской области перевернулась аэролодка с пятью пассажирами, из которых двое смогли самостоятельно выбраться на берег, а трое числятся пропавшими, в регионе начаты поисковые мероприятия.
В Новокузнецком округе Кемеровской области произошел инцидент с аэролодкой, на борту которой находилось пять пассажиров. Двум из них удалось самостоятельно выбраться на берег, однако судьба оставшихся троих пока неизвестна. В поисковых мероприятиях участвуют четыре специалиста и одна единица техники от МЧС, передает РИА «Новости».
Для оказания психологической поддержки готовы два психолога от ГУ МЧС, сообщают в ведомстве. По информации из полицейского главка региона, аэролодка перевернулась в районе реки Чумыш. Мужчины в возрасте от 32 до 48 лет вышли на открытую воду, несмотря на то, что период навигации еще не начался.
Спасатели и полиция проводят поисковые работы, обследуя берег реки. Ситуацию осложняет подъем воды, начавшийся ледоход и сложная гористая местность.
Год назад на Байкале два человека погибли из-за перевернувшейся аэролодки.
В селе Териберка на берегу Баренцева моря произошло происшествие с прогулочным судном, на борту которого находилось восемь человек, но всех пассажиров удалось доставить на берег.