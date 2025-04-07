Ураган оставил без света 162 населенных пункта в Красноярском крае

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Красноярском крае продолжаются восстановительные работы после урагана, который оставил без электроснабжения 162 населенных пункта, сообщает ТАСС. Сильный ветер, достигавший порывов 33 м/с, привел к образованию пылевых бурь и распространению пожаров. По данным прокуратуры региона, отключения электроэнергии коснулись 32 муниципальных образований, оставив без света более 75 тыс. человек.

На утро 7 апреля 24 муниципальных образования и 162 населенных пункта остаются без электроснабжения. В ликвидации последствий участвуют 510 человек и 212 единиц техники. Особенно пострадал город Минусинск, где около 400 абонентов остаются без электричества. В Минусинске введен режим чрезвычайной ситуации.

Соседняя республика Хакасия также столкнулась с проблемами в электроснабжении, которые сохраняются в восьми населенных пунктах. В результате урагана в Красноярском крае пострадало два человека. По прогнозам синоптиков, ветреная погода в регионе сохранится: в Красноярском крае до 15 м/с, а в Хакасии ожидаются порывы до 20 м/с.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске пенсионерка упала с балкона во время сильного ветра, а в Алтайском крае обрушился балкон дома по той же причине. Также сообщалось, что в Красноярском крае вероятной причиной массовых пожаров стал сильный ветер.